سحر الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد مهما كان هايش وخشن سيصبح كالحرير ناعم ومفرود ورطب وانسيابى من اول استعمال

سحر الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد ، هل سبق لك أن سمعتِ عن طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا؟ لا تتعجبي، فمشروب الكوكاكولا فيه من المركبات ما يمكنك الاستفادة منه لفرد شعرك وتحويله للنعومة الفائقة، وإعطاؤه مظهرًا مميزًا وجميلًا، كما أنها تقلل من تساقطه وفقده اللذان يرتبطان بعوامل عدة، وحتى أنك لن تحتاجي لأي تعقيدات لتطبيقه على شعرك والحصول على تلك النتائج، بل نزيدك من الشعر بيتًا بإخبارك أن النتيجة فورية، وتستمر معك لفترة لا بأس بها.

سحر الكوكاكولا لفرد الشعر الخشن والمجعد

لتطبيق الوصفة لن تحتاجي لخطوات كثيرة، ولا مكونات متعددة، فالأمر بسيط جدًا نفذيه بالطريقة التالية:

ابتاعي من أقرب محل عبوة كوكاكولا، على ألا تكون باردة، بينما شراء عبوة أو أكثر مرتبط بطول شعرك.

أحضري وعاء واسع وضعي منشفة على كتفيك، ثم اسدلي شعرك بالكامل للأمام.

ابدأي بصب الكوكاكولا على شعرك بحيث تطاله بالكامل، ولا تدعي خصلة إلا تتأكدي من تمرير الكوكاكولا عليها.

تأكدي من إبعاد العيون والوجه بشكل عام عن المشروب كي لا يسبب أي ضرر.

بعد تبليل شعرك بالكامل بالمياه الغازية لفيه بالبونيه، وانتظري فترة لا تقل عن 3 ساعات، بعدها اشطفي رأسك بعناية ببعض الماء.

لا تجهدي شعرك بالمكواة والسيشوار بعد تنفيذ الوصفة، ولفترة لا تقل عن 48 ساعة، وحتى بعد غسله لا تجففيه ولا تستخدمي مستحضرات الفرد.

طريقة فرد الشعر بالحناء مع الكوكاكولا

طريقة أخرى تمكنك من الحصول على نتيجة ممتازة في فرد شعرك وتحويله من شعر هايش ومجعد إلى شعر أملس جميل المظهر، وهي تتم كما يلي: