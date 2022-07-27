نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مكرملة ومرملة ومتماسكة بطعم احلي من الجاهز مليون مرة في المقال التالي
تناول الحلويات بعد وجبة الغداء أو في المناسبات أمر تهتم به جميع الأمهات، حيث يفضل الجميع تناول الحلويات بشكل مستمر، وخاصة البسبوسة فهي من أكثر أنواع الحلويات التي يكرر الجميع طلبها من الأمهات ويفضلون تناولها، كما يمكن تقديم البسبوسة بأنواع مختلفة، منها البسبوسة السادة والبسبوسة بالقشطة والبسبوسة بالمكسرات، وجميعها مميزة ولذيذة، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات تكون متماسكة وشهية المذاق، فهي من الحلويات سريعة التحضير ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل البسبوسة في المنزل بنفس طعم ومذاق بسبوسة المحلات حتى يقبل الجميع على تناولها.
مكونات طريقة عمل البسبوسة بالزبادي
تعاني بعض الأمهات عند تحضير البسبوسة في المنزل، حيث تكون غير متماسكة وبالتالي لا تنال إعجاب أفراد الأسرة، ويطلبونها بنفس طعم ومذاق بسبوسة المحلات، فهي تحتاج إلى إتباع بعض التكات حتى تصبح بنفس الطعم والتماسك، كما يمكن تقديم البسبوسة في المناسبات والاعياد، ونحتاج إلى المكونات التالية لتحضير البسبوسة في المنزل بكل سهولة.
- نصف كيلو من دقيق البسبوسة.
- كوبين من السمن المذاب.
- ملعقة من السكر الأبيض الناعم.
- بيكنج بودر.
- كوب من الزبادي.
- كوب من السكر الأبيض.
- 1 كوب من الماء.
- فانيليا وعصرة ليمونة.
طريقة عمل البسبوسة بالزبادي
على الرغم من بساطة مكونات البسبوسة إلا وأنها تحتاج إلى دقة أثناء التحضير والتسوية، فهي من الأطباق الشهية التي تحرص الأمهات على تقديمها في المناسبات، ويمكنك تحضيرها في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.
- أولاً يتم تحضير بولة ووضع فيها دقيق البسبوسة والبيكنج بودر وتقليب المكونات.
- يتم وضع السمن المذاب والسكر في وعاء آخر ونقلب المكونين.
- بعدها نضيف المكونين على بعضهم ونضيف الزبادي ونقلب جميع المكونات.
- نحضر صينية مناسبة ويتم دهنها بالسمن ونضع فيها خليط البسبوسة.
- يتم وضع السكر والماء والفانيليا وعصرة الليمونة في وعاء على النار لمدة عشر دقائق.
إدخال صينية البسبوسة الفرن بعد تسخينه.
- نترك البسبوسة في الفرن حتى تنضج وبمجرد خروجها يتم إضافة الشربات إليها.
- يمكن تزيين وجه البسبوسة بالمكسرات حسب الرغبة.
- نترك البسبوسة حتى تبرد ويتم تقديمها.
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