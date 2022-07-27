أسهل طريقة لتحضير بيتزا الطاسه السريعة بدون فرن في 10 دقائق بدون عجن أو تخمير

بيتزا الطاسه السريعة بدون فرن، أصبحت البيتزا من الأكلات الشعبية التي أصبحت من أكثر الوجبات السريعة التي نفضل تحضيرها وتقديمها في العشاء وعلى الغذاء وهذا لأنها من الوجبات الخفيفة جدًا على المعدة وسريعة في الهضم، حيث تعد البيتزا من الأكلات الأوروبية ويرجع أصلها إلى إيطاليا، والطريقة الأصلية لتحضيرها تحتاج إلى خطوات كثيرة في التحضير من الخبز والعجن و الفرد وكل هذه الخطوات تحتاج إلى مجهود كبير و وقت كثير في التحضير، ولذلك يبحث الامهات عن طريقة سهلة وسريعة واقتصادية لتحضير البيتزا ووجدنا لكم بيتزا الطاسه السريعة تعد من أسهل الطرق لتحضيرها في الطاسه خلال 10 دقائق ستحضرين أحلى وأطعم بيتزا.

مقادير بيتزا الطاسه السريعة

البيتزا تعد من أكثر الوجبات السريعة التي يتم طلبها بشكل دائم من المطاعم و المحلات, دائما نحتار في تحضير في تحضير وجبة للعشاء تكون خفيفة وسريعة والطريقة الأصلية لعمل البيتزا تحتاج إلي وقت كثير وفرن, ولكم سنقدم لكم أسرع طريقة لتحضير البيتزا على الطاسة بدون فرن بمكونات بسيطة جدا ومتوفرة في جميع المنازل, المكونات هي:

كوب ونصف دقيق.

3 معالق كبيره حليب بودره.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ملعقه صغيره بيكنج بودر.

ربع كوب زيت.

ملعقه صغيره خميره.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

كوب وربع ماء. ⠀

مقادير الصلصة

4 حبات طماطم.

3 فصوص ثوم .

حبه فلفل حار.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيره كمون.

طريقة تحضير بيتزا الطاسه السريعة