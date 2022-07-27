كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

اصبحت مشكلة الشعر الخشن والمجعد مشكلة الكثير من السيدات اليوم حيث أنه يحتاج الشعر الخشن إلى فرد وتنعيم بشكل دائم وذلك حتى تحصلي على قوام ناعم وانسيابي لشعرك، ولقد جربنا الكثير من السيدات الكثير من المنتجات لفرد الشعر الخشن والتي يكون بعضها بأسعار وتكاليف عالية لا تستطيع معظم السيدات شرائها أو أن بعضها به مكونات ضارة بالشعر، وتلجأ بعض السيدات أيضا إلى فرد الشعر بأدوات الحرارة مثل مكواة الشعر، ولكن يوجد كيراتين النشا بمكونات طبيعية لفرد وتنعيم الشعر وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة وقليلة التكاليف.

مكونات كيراتين النشا لتنعيم الشعر الخشن

أصبح عمل الكيراتين في مراكز وصالونات العناية بالشعر مكلف جدا وبتكاليف عالية، ولذلك إليكم مكونات تحضير كيراتين النشا بمكونات وتكاليف بسيطة ويعطي لكي نتائج رائعة مثل الكيراتين الذي يتم عمله في مراكز التجميل وأحلى، وإليكم المكونات موضحة كالتالي.

عدد 4 ملاعق من النشا المطحون.

عدد 3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

عدد4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

عدد3 ملاعق من زيت الخروع.

إناء لخلط.

طريقة تحضير كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن كالحرير في المنزل

وبعد أن وضحنا لكم في السطور السابقة المكونات التي نحتاج إليها لتحضير كيراتين النشا، سوف نوضح لكم خطوات تحضير الوصفة بطريقة سهلة وتعطي لكي نتائج رائعة من أول مرة.