نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنعيم شعر الاطفال وتغذيته وعلاج الجفاف والهيشان بوصفة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية تنعيم شعر الاطفال تهتم كثير من الأمهات بالمحافظة على شعر أطفالها والاهتمام به وتغذيته خاصة أن كثيرا من الأشخاص يعانون من تقصف الشعر وهيشان وبالتالي تبحث الأم عن أفضل المكونات الطبيعية التي تساعدها على ترطيب الشعر وتنعيمه خاصة إذا كان الشعر مجعدا أو خشن يحتاج إلى عناية واهتمام كبير.

وصفات طبيعية تنعيم شعر الأطفال

البيض وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

يساعد هذا الماسك على تقوية وتنعيم الشعر وعلاج تلف الشعر من خلال خلط بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة ونصف من عسل النحل ويقلب الخليط حتى تصبح عجينة متجانسة ثم توزيعها على شعر الطفل وتغطية الرأس ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالشامبو الخاص بالأطفال والماء الدافئ.

زيت جوز الهند لتنعيم الشعر

زيت جوز الهند يعمل على تقوية بصيلات الشعر وزيادة لمعانه حيث يتم تدفئة ثلاث مرات من زيت جوز الهند وتوزيعه على شعر الطفل من البذور حتى الأطراف لمدة 30 دقيقة مع الاهتمام بتغطية الشعر وبعد ذلك يشطف بالماء الفاتر ويفضل استخدام الشامبو الخفيف لشطف الشعر.

وصفة الزبادي والصبار للشعر

الزبادي تحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة المفيدة لصحة الشعر وتعمل على تقويته وتنعيمه بجانب تنشيط الدورة الدموية وبالتالي يحفز نمو البصيلات أما بالنسبة للصبار يعمل على تنعيم الشعر وتقويته.

حيث يتم خلط ملعقتين من الصبار مع ملعقتين من الزبادي واثنين صفار البيض وتقلب المكونات مع بعضها ثم تتم إضافتها على الشعر مع تغطيه لمدة 30 دقيقة ثم يشطف الشعر بالشامبو الخاص به والماء الفاتر.

وصفة المايونيز لتنعيم الشعر

المايونيز يساعد على فرد الشعر وتنعيمه خاصة لأصحاب الشعر المجعد ويعمل على تقوية وتنعيمه حيث يتم أخذ ملعقتين أو أكثر على حسب كثافة شعر الطفل وتوزيعه من الجذور حتى الأطراف لمدة 30 دقيقة ويتم تغطية جيداً للحصول على نتائج أفضل ثم يتم شطف الشعر بالشامبو والماء الفاتر مرتين أو ثلاثة أسبوعيا.