نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدمين وتنعيمها في وقت سريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لعلاج تشقق القدمين ، يعتبر تشقق القدمين من أكثر الأمور المزعجة التي يعاني منها الرجال والنساء ويبحثون عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدهم على التخلص منها بشكل سريع ومن أكثر أسباب الإصابة بها هي قلة ترطيب هذه المنطقة وهذا يسبب جفافها وبالتالي تصبح متشققة بشكل كبير مع انخفاض نسبة الفيتامينات والمعادن داخل جسم الإنسان وخاصة عنصر الزنك المسؤول عن جفاف وتشقق الكعبين أو في حالة الإصابة بالشيخوخة.

وصفات لعلاج تشقق القدمين

وصفة العسل

العسل يحتوي على مضادات للميكروبات والبكتيريا التي تصيب القدمين عند تشققها ويساعد على ترطيبها بشكل فعال بالإضافة إلى التئام الجروح حيث يتم تدليك القدمين بكمية مناسبة من عسل النحل وتغطيتها بوعاء بلاستيك طوال الليل وفي الصباح يتم شطف القدمين وتجفيفها ووضع كريم مرطب للبشرة.

دقيق الأرز لعلاج تشقق القدمين

هذه الوصفة تعطي نتائج فعالة لأن دقيق الأرز يعمل على تقشير البشرة والعسل يساعد على تنعيمها وعلاج تشقق القدمين بالإضافة إلى التخلص من الجلد الميت.

يتم خلط ثلاث ملاعق من دقيق الأرز مع ملعقتين من عسل النحل وثلاث قطرات من خل التفاح وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم وضعه على القدمين لمدة 15 دقيقة ثم يتم فرك القدمين للتخلص من طبقات الجلد الميتة.

خلطة الفازلين وعصير الليمون

الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يعمل على تقشير الجلد وإعادة نمو الخلايا أما بالنسبة للفازلين يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير حيث يتم نقع القدمين في الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يتم تكثيف القدمين ووضع ملعقة من الفازلين مضاف إليه قطرات من عصير الليمون ثم ارتداء الجوارب الصوفية طوال الليل وفي الصباح نقوم بشطف القدمين بالماء الدافئ وتجفيفها جيداً.

يمكن أيضا استخدام صودا الخبز للتخلص من الجلد الميت بفضل احتوائه على مضادات الالتهاب بجانب التخلص من رائحة الجسم الكريهة.