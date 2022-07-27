طريقة عمل الباكورة الهندية الأصلية وجبة مغذية

تعد الباكورة الهندية كما يتضح من اسمها من الأكلات الهندية المعروفة، كما تعد طريقة عمل الباكورة الهندية الأصلية من أسهل الوصفات التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، ومفضلة لدى كلا من الأطفال الكبار والصغار، فكما هو معروف عن الأكلات الهندية تتميز بالمذاق الرائع والشهي حيث البهارات والتوابل، كما تتسم الأكلات الهندية بالمذاق الحار، كما تعد باكورة بانير النباتي من المقبلات الهندية التي يمكن تقديمها مع أصناف أخرى مثل الدجاج المشوي، والباستا، وحساء الطماطم، وغيرهم من الأصناف إليكم فيما يلي مقادير الوصفة، وطريقة التحضير.

مقادير ومكونات الباكورة بانير النباتي

تتكون وصفة الباكورة الهندية بشكل أساسي من الخضروات المتنوعة، والمفيدة لبناء الجسم وإمداده بالعناصر الغذائية اللازمة له من الفيتامينات والمعادن، كما تعد مصدر من مصادر البروتين النباتي المفيد بشكل كبير للأشخاص النباتيين، الذين لا يفضلون تناول اللحوم الحمراء.

مقدار ربع كوب من الدقيق الابيض الفاخر.

كوب الا ربع من الحمص.

بصلة كبيرة مقطعة جوانح.

شرائح ثمرة فلفل اخضر حار.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الكركم، والكمون.

الملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الماء.

زيت نباتي القلي.

طريقة عمل وصفة الباكورة الهندية بالخطوات

نحضر وعاء مناسب ونضيف به كلا من الدقيق بنوعيه، ونضيف له كلا من الماء مع الملح والبهارات والبيكنج باودر.

ثم نضيف لها شرائح كلا من البصل والفلفل الحار.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق القلب به زيت غزير ساخن، ثم نأخذ مقدار مناسب بملعقة كبيرة من الخليط، ومن ثم نقوم بقليها، حتى تأخذ اللون الاحمر الكرسبي.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهى كل الكمية، ونقوم بتصفية كرات الباكورة من الزيت جيدا، وتقدم بألف هنا.

مقادير الباكورة بالبطاطس

عدد خمس ثمرات بطاطس مسلوقه.

مقدار خمس فصوص من الثوم المهروس.

بقدونس وكزبرة خضراء مفرومة.

نصف كوب من الدقيق الابيض.

كوب من دقيق الحمص.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون.

طريقة التحضير