فطائر الشاي السريعة بطعم رائع وبخطوات سهلة وسريعة وبدون فرن

فطائر الشاي السريعة، من الوجبات السهلة والبسيطة التي تقدم في وجبة الإفطار فهي شهية ولذيذة، تعتبر من الفطائر الهشة والطرية التي تقدم من خلال استخدام مكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة، تعتبر من أبسط الفطائر التي يمكن الأمهات أن تقوم بإعدادها بالمنزل بشكل يومي دون تعب أو أي جهد فهي لذيذة ومناسبة للأطفال وأيضا للكبار كما أنه يمكن الاعتماد عليها كوجبة عشاء خفيفة وشهية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وبسيطة لعمل فطائر الشاي السريعة بطريقة سهلة جدا داخل المنزل.

مكونات عمل فطائر الشاي السريعة بالمنزل

تتكون افطائر من مكونات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

2 كوب دقيق أبيض فاخر.

كوب من الزبادي.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كمية كافية من الزيت للقلي.

للتزيين

سكر بودرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الشاي السريعة بخطوات سهلة هي كما يلي:-

أولاً نقوم بتحضير وعاء عميق ويتم فيه نخل الدقيق جيدًا بواسطة المنخل السلك، حتى نتخلص من التكتلات والشوائب. ثم نضيف ملعقة البيكنج بودر والملح على الدقيق ونخلطهم جيدًا حتى يمتزجوا تماماً. ثم نحضر وعاء آخر ونضع به البيض ونخفق جيدًا بواسطة المضرب اليدوي، ثم نضيف الفانيليا والسكر ونستمر في الخفق

ثم نضيف كوب الزبادي ونخفق جيدًا، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق المنخول تدريجيًا فوق خليط البيض والزبادي ونبدأ بالعجن، حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة غير لاصقة باليد. ثم تكور العجينة على هيئة كرة ثم تغطي بكيس من البلاستيك وتترك قليلاً، حتى ترتاح ويسهل فردها.

طريقة تشكيل العجينة