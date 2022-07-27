نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا السحري هيقضي على غمقان الرقبة وهيشدها في وقت قصير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا لشد الرقبة وتبييضها، كريم النشا لشد الرقبة وتبيضها يعد من أفضل الأنواع التي يمكنها تفتيح البشرة بشكل آمن، فهي لا تتسبب في ضرر للجلد وخاصة أن لها وصفات عديدة بمكونات مختلفة مما يسمح لكِ باختيار العنصر المناسب لبشرتك حتى تصبح نضرة ونقية ومشرقة.

كريم النشا لشد الرقبة وتبييضها

إن كريم النشا لشد الرقبة وتبيضها فعال بشكل كبير ويمكن الاعتماد عليه بصورة دائمة، فهو يعد من أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة بهذا الأمر وتعتمده العديد من السيدات رغبة منهم في الحصول على بشرة مثالية خالية من العيوب، وإليكم كريم النشا فيما يلي:

المكونات

نحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة ك من بودرة النشا.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

القليل من ماء الورد.

طريقة التحضير

اتبعي الخطوات التالية للحصول على أفضل نتيجة:

قبل البدء بتطبيق الماسك على الرقبة يجب أولًا وضع قطعة قطنية مبللة بالماء الساخن عليها حتى يتم تفتيح المسام، حيث أن ذلك يعمل على تغلغل المكونات داخل الجلد. اخلطي النشا مع الليمون وماء الورد، ويجب عدم وضع كمية كبيرة من السوائل حتى تتمكني من وضع الخليط بسهولة. اتركي الخليط على الرقبة لفترة لا تقل عن الثلث ساعة حيث أنه يجب إزالته بعد التأكد من جفافه. يتم فرك الخليط بحركات دائرية خفيفة حتى تتمكني من التخلص منه، ثم اغسلي الرقبة بالماء الفاتر، ويمكنكِ استخدام بعد ذلك كريم مرطب للمساعدة في ترطيب منطقة الرقبة وللحصول على نتائج جيدة.

وصفة الزبادي والنشا لتفتيح الرقبة

نحتاج إلى المكونات التالية لصنعها:

ملعقة ك نشا.

ملعقة من المواد التالية جل الصبار، الزبادي، زيت الزيتون، الليمون.

طريقة التحضير

يجب اتباع ما يلي:

قومي بخلط النشا مع كافة المكونات السابقة بشكل جيد. ضعي الخليط على الرقبة حتى يجف وذلك لضمان الحصول على نتيجة رائعة. قومي بإزالة الخليط من خلال حركات دائرية للرقية، ونظفي المكان بالماء الدافئ ثم البارد لغلق المسام. يمكن تكرار تلك الوصفة مرتين على مدار الأسبوع وذلك للحصول على نتيجة سريعة وجيدة.

لقد تعرفنا من خلال المقال على كريم النشا لشد الرقبة وتبيضها والذي يعتبر من أكثر الوصفات الطبيعية تأثيرًا، ويمكن الحصول من خلاله على نتائج مذهلة ولكن تحتاجين إلى الاستمرار عليه، ولكن يجب الانتباه لعدم المبالغة بوضعه حتى لا يتسبب بأضرار لجلد الرقبة.