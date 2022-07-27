بمكونات طبيعية تخلصي من سواد اليدين والقدمين فى اسبوع واحد بس مش هتصدقى النتيجه

أقوى مقشر منزلي لتفتيح اليدين والقدمين ،تتعرض اليدين باستمرار لعوامل قاسية أثناء تحضير الطعام أو غسل الصحون أو استخدام المنظفات القاسية لتنظيف المنزل أو التعرض لأشعة الشمس الضارة، والقدمين أيضا تتعرض للأتربة، مما يؤدي إلى جفافهما اسمرارهم بشكل كبير.

لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أقوى مقشر منزلي لتفتيح اليدين والقدمين، حيث ستلاحظ الفرق في لون وملمس الجلد من أول مرة

مكونات أقوى مقشر منزلي لتفتيح اليدين والقدمين

ترغب كل سيدة في الحصول على يدين ناعمتين وقدمين جاذبتين، لذلك يجب العناية بهم باستمرار من خلال تطبيق وصفات التقشير و التفتيح، وللحصول على نتيجة رائعة يمكنك تطبيق الوصفات التالية

مقشر السكر والليمون

ملعقة من السكر الأبيض الخشن.

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ليمونة

طريقة تحضير مقشر اليدين والقدمين

ضعي جميع المكونات السابقة في وعاء عميق، ثم اخلطيهم حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.

اغسلي بديكي وقدميكي جيدًا بالماء الفاتر، ثم جففيفهم.

ضعي مقشر السكر والليمون على كامل اليدين والقدمين ودلكيهما برفق في حركات دائرية، استمري في التدليك لمدة 10 دقائق مع التركيز على عقل الأصابع والمناطق الداكنة.

اتركي المقشر لمدة 10 دقائق، بعد ذلك قومي بفرك اليدين والقدمين بنصف الليمونه ، واستمري في الفرك في حركات دائرية (تجنبي تلك الخطوة أن كنتي من أصحاب البشرة الحساسة، أو أن شعرتي بالالتهاب من الليمون).

اغسلي اليدين والقدمين جيدًا بماء بارد، ثم ضعي كريما مرطب

مقشر القهوة

تعد القهوة من أقوى المقشرات الفعالة التي تدخل في تحضير العديد من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، لذا فإن استخدامها كمقشر له نتائج قوية وفعالة ستلاحظينها من أول استخدام

مكونات مقشر القهوة

ملعقة من البن

ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة تحضير مقشر القهوة

اخلطي البن وزيت جوز الهند في وعاء عميق حتى يصبح الخليط متجانسا، بعد ضعي المقشر على اليدين والقدمين.

استمري في توزيع المقشر في حركات دائرية، مع التركيز على عقل الأصابع والمناطق الداكنة.