نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة وصفه لن تستغني عنها في مطبخك طريقه عمل بسكويت الزبدة في المقال التالي
يعتبر بسكويت الزبدة من أسهل أنواع البسكويت وأشهاها وهذا لأنه يتم تحضيره في وقت قصير بمكونات سهلة وبسيطة، ولكنه يعتمد على الزبدة في التحضير كما هو واضح من اسمه، ويمكن تحضيره سادة أو إضافة صوص الشوكولاتة له ويقدم بجانب المشروبات الساخنة كالشاي أو القهوة.
طريقة تحضير بسكويت الزبدة
بمكونات سهلة موجودة في كل بيت يمكن تحضير بسكويت الزبدة، كما يلي:
المكونات:
- مقدار نصف كوب زبدة ذائبة.
- كوب دقيق متعدد الاستخدامات.
- مقدار ربع كوب سكر.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- صفار حبة بيض.
- ملعقة فانيليا صغيرة.
- رشة ملح صغيرة.
طريقة تحضير بسكويت الزبدة:
- نحضر وعاء عميق ونضع فيه السكر مع الزبدة ونخلطهم جيداً بمضرب كهربي ليتكون خليط قوامه كريمي.
- بعد ذلك نضع صفار البيضة والفانيليا ونخلط المكونات مرة ثانية حتى تتجانس.
- ثم نضيف الدقيق، النشا، الملح ونعيد التقليب مرة ثانية ليختفي الدقيق ويفضل نخله قبل استخدامه.
- بعد ذلك نحضر كيس حلواني ونضع به العجينة ثم نشكلها بالشكل المفضل، ونضع البسكويت في صينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة حتى ينضج البسكويت ويتحول لونه للذهبي ثم نخرجه من الفرن.
بسكويت الزبدة الفاخر
المكونات:
- مقدار 125 جرام زبدة.
- مقدار نصف كوب سكر.
- بيضة واحدة.
- كوبان من الدقيق.
- مقدار نصف ملعقة فانيليا صغيرة.
- ملعقة مسحوق خبز صغيرة.
- ملعقة حليب كبيرة.
- ملعقتان كبيرتان سكر بودرة.
طريقة التحضير:
- أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونحضر صينيتين مخصصين لخبز البسكويت ونبطنهما بورق الزبدة.
- بعد ذلك نضع كل من الزبدة، السكر، الفانيليا في وعاء العجان الكهربي ونخفقهم جيداً حتى يتكون خليط قوامه كريمي.
- بعد ذلك نضيف البيضة للخليط ونقلب مرة ثانية.
- ثم نضيف الدقيق، مسحوق الخبز ونقلب ثم نضع الحليب ونستمر في التقليب حتى يتجانس الخليط كاملاً وتتكون العجينة.
- بعد ذلك نشكل عجينة البسكويت ونضعها في صواني الخبيز مع أخذ مسافة بينهما.
- ثم نضع حبات البسكويت لمدة ربع ساعة حتى يتحول لونها للون الذهبي.
- بعدما ينضج البسكويت نتركه لمدة خمس دقائق ليبرد ثم ننقله في أطباق التقديم ونزين وجهها بسكر ناعم ثم تقدم.
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