نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم استخدامات أعواد الأذن القطنية وأضرار تنظيف الأذن بالقطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم استخدامات أعواد الأذن القطنية كثير من الأشخاص يستخدمون أعواد الأذن القطنية في تنظيف الأذن بشكل دائم للتخلص من المادة الصفراء التي تخرج من الأذن ولكن الأطباء أكدوا على تجنب استخدام هذه الطريقة في تنظيف الأذن لأنها قد تتسبب في حدوث التهابات شديدة وإصابات عند استخدامها بهذه الطريقة ويوجد طرق أخرى يمكن استخدام أعواد الأذن القطنية سوف نوضحها لكم من سطور القادمة.

أهم استخدامات أعواد الأذن القطنية

يمكن استخدامه في إزالة المكياج في حالة التخلص من المكسورة أو كحل العين وبكل سهولة وخاصة عند وضعه عند طرفيه العين ازالة الكحل دون حدوث التهاب العين عند التخلص من الماسكرا أو الكحل.

يمكن استخدامها في عمل تصاميم جميلة لطلاء الأظافر في حالة استخدام الحناء لتزيين اليدين وهذا الأمر يسهل كثيراً عمل أفضل الرسومات من خلال استخدام أعواد الأذن القطنية.

يمكن أيضا استخدامه لتكثيف الرموش في حالة الرغبة في الحصول على رموش كثيفة وسميكة وهذه الميزة لا تتوفر في الماسكرا، لهذا يمكن استخدام أعواد الأذن القطنية لعمل هذا الأمر.

استخدام أعواد الأذن القطنية لتضميد الجراح

بعض الأشخاص يستخدمون أعواد الأعواد القطنية في وضع الأدوية السائلة على الجروح وخاصة الأشخاص الذين يعانون من وجود حب الشباب أو السوء الحساسة على البشرة.

التخلص من العلامات السوداء

يعاني كثير من الأشخاص بسبب ظهور علامات سوداء حول العين وبالتالي يمكن استخدام الأعواد القطنية بعد وضعها في مسحوق أو مرهم مبيض للعين وتوزيعها حول العين بكل سهولة دون حدوث أي التهابات لهذه المنطقة.

أضرار تنظيف الأذن بالقطن