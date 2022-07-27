شاهد المفاجأة لن تتخيلي النتيجة ضعي هذا المكون قبل النوم وشاهدي الفرق

يتميز زيت الزيتون بأن له كثير من الفوائد التي تساعد في تغذية الشعر والبشرة بشكل كبير، ولهذا عندما نضيف له القرنفل تصبح فوائده مضاعفه ويمكن استخدام هذا الخليط لعلاج مشاكل الشعر المختلفة مثل: قشرة فروة الرأس، وتساقط الشعر، لأن القرنفل يساعد كثيراً في تعزيز تدفق الدم في أوعية الدم لفروة الرأس ويزيد معدل نمو الشعر أيضاً.

خلطة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

المكونات:

عدد 3 ملاعق زيت زيتون صغيرة.

مقدار نصف ملعقة زيت قرنفل صغيرة.

طريقة التحضير:

في البداية نخلط زيت الزيتون مع مقدار زيت القرنفل جيداً، ثم نستخدم الخليط في تدليك فروة الرأس بحركات دائرية ونتركه على الشعر لمدة ليلة كاملة. بعد ذلك نترك الخليط على الشعر للصباح، ثم نغسله صباحاً بشامبو خفيف للحصول على نتيجة رائعة.

زيت الزيتون والقرنفل لتنعيم الشعر

يستخدم خليط زيت الزيتون والقرنفل للشعر الأسود أو البني لتنعيم الشعر وإعطائه رائحة مميزة، ويتم تحضير هذا الخليط كما يلي:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان زيت قرنفل.

مقدار نصف كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بوضع زيت الزيتون مع زيت القرنفل في وعاء ونضعه على النار. بعد ذلك نضع الخليط تبي النار ونتركه لعدة دقائق. ثم نزيل الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد لمدة ثلاث ساعات. بعد ذلك نضع كمية مناسبة من الخليط على اليد وفردها بين اليدين لتدفئة الزيت قليلاً. ثم نضع الخليط على الشعر وفروة الرأس وتمشيط الشعر جيداً، ونتركه على الشعر لمدة تلت ساعة. في النهاية نغسل الشعر بالشامبو للحصول على أفضل نتيجة.

خلطة زيت الزيتون والعسل لمحاربة قشرة الشعر

المكونات:

مقدار 100 مللي زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان عسل أبيض.

طريقة التحضير: