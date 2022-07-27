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طريقة عمل الذرة المقرمشة في المنزل بطريقة مميزة، تعتبر من أكثر المقرمشات التي يعشقها الكبار والصغار ويحبون شراؤها من المحلات الجاهزة حيث يتم أضافة عليها بعض البهارات المميزة التي تجعلها بمذاق شهي لا يقاوم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة المقادير والخطوات المطلوبة لتجهيز الذرة المقرمشة في المنزل. طريقة عمل الذرة المقرمشة المكونات نصف كيلو ذرة

ملعقة شطة صغيرة

كوب طحين

ملعقة نشا

ملعقة كركم

ملعقة بابريكا

ملعقة ملح

ملعقة سبعة بهارات

زيت للقلي

كوب دقيق ذرة طريقة تحضير الذرة المقرمش يتم تجهيزه وعاء به ماء مغلي على النار وإضافة الذرة وبعد ذلك يتم تغطية ويترك على الأقل لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك تتم تصفية الذرة من الماء وإضافة فوقها الطحين ثم نضع النشا ودقيق الذرة وجميع التوابل ويتم تقليبها.

نبدأ بنخل الطحين من حبات الذرة ثم نقوم بتجهيز مقلاة ونضع فيها الزيت ونقوم بإضافة في الزيت حتى تصبح مقرمشة بعد ذلك تتم تصفيتها وتترك حتى تبرد ثم يتم وضعها في طبق التقديم وتناول الذرة المحمصة المقرمشة وبالهناء والشفاء. فوائد الذرة المحمصة تحتوي على بعض الألياف التي يحتاجها الجسم بشكل يومي ويتم تناولها كوجبة خفيفة بجانب أنها تحتوي على المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات.

تمد الجسم بالطاقة والحيوية التي يحتاجها وتعمل على تحسين الحالة المزاجية وتقوم بتقليل التوتر والعصبية بشكل كبير.

تحتوي على بعض الفيتامينات الهامة وتؤخر من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة وتحافظ على صحة الشعر وتمنع تساقطه بجانب أنها تقوم بتقوية جهاز المناعة.

تعمل أيضا على تقوية بصيلات الشعر وتعالج مشاكل عسر الهضم والإمساك وتعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي بالإضافة إلى التخلص من الوزن الزائد في حالة تناولها بين الوجبات. عمر شويل - جدة طريقة عمل الذرة المقرمشة في المنزل بطريقة مميزة - ثقفني

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