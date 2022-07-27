طريقة الكوكيز الهش بأسهل وأسرع طريقة بمذاق رائع ولذيذ أحلى من الجاهز

طريقة الكوكيز الهش ، من أنواع المخبوزات اللذيذة والرائعة التي يكثر الإقبال عليه من الصغار والكبار، حيث يقبل الكثير على شرائه من السوبر ماركت، وهو يعد وجبة خفيفة تقدم على الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو يقدم بين الوجبات، وهو غني بالشوكولاتة والزبدة مما يجعل مذاقه لذيذ ومميز عن باقي الحلويات، بالإضافة إلى أنه يشعر بالسعادة، نظرًا لاحتوائه على الشوكولاتة، وقيمته الغذائية عالية، وخفيف وهش، ويمكن لكل ست بيت تحضيره في أي وقت، فهو سهل التحضير، ولا يتطلب مجهود كبير، ولا وقت كثير، كما يمكنكم تجربة بسبوسة 7 أكواب وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة الكوكيز الهش بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة الكوكيز الهش

تتكون طريقة الكوكيز الهش من مكونات بسيطة تكسبها مذاقه اللذيذ والشهي، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:

125 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر بني.

ربع كوب سكر أبيض.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

باكيت فانيليا.

رشة ملح.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

200 جم شوكولاتة داكنة مقطعة مربعات صغيرة جدًا.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة الكوكيز الهش بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وفي وقت قصير جدًا، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والسكر البني والأبيض، ثم نقلب جيدًا بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف البيضة والملح والفانيليا ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم ننخل الدقيق والبيكنج بودر على الخليط ونقلب بالملعقة حتى يتجانس الخليط ونحصل على عجينة طرية.

بعد ذلك نضيف الشوكولاتة ونقلب بالملعقة حتى تتجانس العجينة.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه في الفريزر لمدة ربع ساعة.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز.

بعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة.

ثم نشكل العجينة إلى كرات متساوية في الحجم باستخدام ملعقة البوظة أو باليد ونرصهم في الصينية ونباعد بينهم.