نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الجبنة المقلية طريقة عمل عجينة الفطائر المقلية الهشة بحشوة الجبن في عشر دقائق فقط في المقال التالي
تعتبر الفطائر المقلية من أحلى وألذ الأكلات التي يحبها العديد من الأشخاص وبالتحديد صغار السن فهم يحبون تناول الفطائر حيث أنها من المأكولات التي تشتهر في جميع دول العالم، فقد توجد أنواع كثيرة جدا من الفطائر فمنها الفطائر المقلية فهي تكون نوع من أنواع المعجنات مثل السينابون والكريب و غير ذلك العديد ولكن الأحلى و الأكثر تناولا هي الفطائر المقلية، فمن الممكن أن نقوم بعملها بطريقة سريعة ولا تحتاج إلى وقت أو مجهود لكي نقوم بتقديمها ويمكننا أن نقوم بحشوها بالجبن أو بالفراخ أو باللحمة المفرومة أو بالشوكولاته وغير ذلك الكثير، وكذلك قد يمكن أن يتم تسوية الفطائر في الفرن بدلا من أن نقوم بقليها في الزيت وطريقة عمل عجينة الفطائر سهلة جدا ولا تتطلب إلى مكونات مكلفة ويمكننا أن نقوم بتشكيلها بعدة أشكال مختلفة.
من الممكن أن نقوم بذلك بطريقة سريعة ولا يتطلب ذلك وقتًا أو جهدًا لإظهاره ، يمكننا ملئه بالجبن أو الدجاج أو اللحم المفروم أو الشوكولاتة وما إلى ذلك. هناك أيضًا إمكانية وضع الفطيرة في الفرن بدلاً من قليها بالزيت بطريقة عجينة البف باسترى سهلة ولا تتطلب مكونات باهظة الثمن ، يمكننا صنعها بأشكال مختلفة.
طريقة عمل عجينة الفطائر المقلية
مكونات الفطائرالمقلية بالجبن:
- ست أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف كوب كبير من الزيت النباتي.
- كوبان كبيران من الماء الدافئ العجن.
- كمية مناسبة من الزيت للقلي.
- كمية مناسبة من الجبن.
طريقة عمل فطائر الجبن المقلية في الزيت :
- قومي بتجهيز وعاء عميق ونضع به ست أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليها نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونقوم بوضع أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر ثم يتم تقليب جميع المكونات الجافة مع بعض.
- ثم يتم وضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي ونقوم بإضافة كوبان كبيران من الماء الدافي ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في عجن المكونات للحصول على عجينة متماسكة وطرية.
- ويتم تغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين أو ساعة تقريبا حتي يتم تخميرها جيدا وبعد تضاعف حجم العجينة نقوم بتشكيلها على شكل كرات متوسطة الحجم.
- وبعد تخمير هذه الكرات أيضا نقوم بحشوها بخليط من الجبن وبعد الإنتهاء يمكننا أن نترك هذه الكرات أيضا حتى يتم تخميرها مرة أخرى لكي تكون هشة وطرية.
- وبعد ذلك يتم وضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي وعند تسخين الزيت نضع كرات الفطائر ونتركها لكي يكون لونها ذهبي من جميع الجوانب ثم نضعهم في طبق مناسب للتقديم.
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