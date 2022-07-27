نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيضة واحدة طريقة عمل بسكويت الزبدة الهش والمقرمش مثل الجاهز في ربع ساعة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة في المقال التالي

يعد بسكويت هو من الذ انواع الحلويات التي نتناولها وينتشر البسكويت بشكل كبير لدينا كما نلاحظ ان أصل البسكويت يرجع إلى فرنسا حيث انه من الحلويات الغربية التي تكون معروفة، وعادة نقوم بتحضير البسكويت من مواد طبيعية بسيطة جدا ومنها الدقيق والسكر ومواد أخري بسيطة، كما يمكن تحضير البسكويت بعدة أشكال منها البسكويت بالزبدة و بسكويت بالشكولاته وغيرها. طريقة عمل بسكويت الزبدة الهش في ربع ساعة مقادير بسكويت الزبدة : ربع كيلو جرام من الزبدة الطرية.

ثلاث أرباع كوب من السكر الأسمر.

حبة واحدة من البيض متوسط الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من السكر الأبيض.

نستخدم كيس بلاستيكي لحفظ العجينة.

نحضر اعواد خشبية. طريقة التحضير: نضع ربع كيلو جرام من الزبدة الطرية في وعاء صغير ثم نضيف عليها ثلاث ارباع كوب من السكر الأسمر ونخلطهم جيدا مع بعض باستخدام المضرب اليدوي. نقوم بإضافة حبة واحدة من البيض ونضيف عليها ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة وتخفق جميع المكونات مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضع علي مكونات كوبين ونصف من الدقيق الابيض ورشة صغيرة من ملح الطعام ونقلبهم جيدا حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة. نقوم بتشكيل العجينة و نقسمها الى ثلاث اجزاء ثم نلفها باستخدام كيس بلاستيكي ثم نتركها في الثلاجة لمدة لاتقل عن 60 دقيقة. نجهز الفرن ونبدا في تسخينه علي درجة حرارة متوسطة علي 180 درجة مئوية. نفرد عجينة البسكويت علي جزء مسطح حتي نبدا في تشكيلها ونرش جزء صغير من السكر علي وجه عجينه البسكويت. نشكل العجينة علي هيئة كرات دائرية صفيرة وناتي أعواد خشبيّة حتي نقوم بتزيين العجينة. ناتي بصينية وندهنها بقليل من الزيت ثم نضع ورق الزبدة اسفل الصينية ونرص بها البشكويت بعد تشكيله. نقوم بتغطية الصينية بضع من الوقت بااستخدم ورق الزبدة حتي نترك عجيينه البسكويت لترتاح. ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة تلت ساعه ثم تي نلاحظ ان تم تسوياها وتاخذ اللون الذهبي للبسكويت. نخرج الصينية البسكويت من الفرن ونتركها قليلا لتبرد وتصيح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة ببيضة واحدة طريقة عمل بسكويت الزبدة الهش والمقرمش مثل الجاهز في ربع ساعة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ببيضة واحدة طريقة عمل بسكويت الزبدة الهش والمقرمش مثل الجاهز في ربع ساعة وبمكونات بسيطة وغير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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