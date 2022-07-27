طريقة عمل كيكة الشوكولاتة سهلة وهشة بطعم لا يقاوم وغير مكلفة بصوص الشوكولاتة الخطير

كيكة الشوكولاتة تعتبر من أهم الحلويات التي يعشقها الجميع كباراً وصغاراً ويرغبون في تناولها باستمرار في كل الأوقات، فهي من الحلويات التي تعتبر وجبة كاملة متكاملة نظراً لقيمتها الغذائية العالية، فهي تحتوي على البيض واللبن والشوكولاتة والدقيق وغيرها، وبالرغم من وجود الكثير من أنواع الكيكة المختلفة التي تتميز بطعمها الرائع، ولكن كيكة الشوكولاتة تفوقت على كل أنواع الكيكة وهذا بفضل طعمها الخطير الذي يغرق في صوص الشوكولاتة اللذيذ، وهي من الوصفات التي يمكن أن يتم تقديمها للضيوف في الأوقات المختلفة سواء الحفلات وأعياد الميلاد وغيرها، كما تعتمد عليها الأمهات في تشجيع أطفالها على القيام بالكثير من المهام، حيث يتعلق الجميع بها وبطعم الذي لا يقاوم، ونستعرض عليكم في هذا المقال طريقة عمل كيكة الشوكولاتة سهلة وهشة جداً.

مكونات كيكة الشوكولاتة:

نصف كوب من الزيت.

2 كوب كبير دقيق.

كوب من اللبن.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

رشة ملح.

3 بيضات.

ملعقة فانيليا سائلة.

كيس بكينج بودر.

مكونات صوص الشوكولاتة:

ربع كوب كاكاو خام.

كوب من اللبن.

ربع كوب ماء.

2 ملعقة دقيق.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب سكر.

طريقة التحضير: