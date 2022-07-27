طريقة عمل كباب البطاطس بالدجاج من أجمل وألذ الوصفات السريعة

يعد كباب البطاطس بالدجاج من الوصفات الجميلة، وهى عبارة عن خليط من بطاطس مبشور ودجاج مفروم مع البصل ومجموعة من البهارات والخضروات المفيدة والمغذية، كما انها من الوجبات السريعة والتى تتميز بشكلها وطعمها اللذيذ وتحضر فى وقت قصير، ويمكنك تقديمها كوجبة للغداء أو العشاء كما يمكنك تجهيزها ووضعها فى الثلاجة وتكون جاهزة على القلي فقط لو كنتى من الأمهات العاملات كوجبة خفيفة وغير مكلفة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كباب البطاطس بالدجاج بالتفصيل.

مكونات كباب البطاطس بالدجاج

يتكون كباب البطاطس بالدجاج من بعض المكونات الإقتصادية والغير مكلفة ومغذية فى نفس الوقت وهى كالتالي:

حبة كبيرة من البطاطس مبشورة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.

صدر دجاجة مفروم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الشطة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الكركم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

١/٤ كوب من البقسماط.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

زيت للقلي.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كباب البطاطس بالدجاج من الوصفات السهلة جدا فى تجهيزها وسريعة أيضاً وهى كمايلي: