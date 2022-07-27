نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كباب البطاطس بالدجاج من أجمل وألذ الوصفات السريعة في المقال التالي
يعد كباب البطاطس بالدجاج من الوصفات الجميلة، وهى عبارة عن خليط من بطاطس مبشور ودجاج مفروم مع البصل ومجموعة من البهارات والخضروات المفيدة والمغذية، كما انها من الوجبات السريعة والتى تتميز بشكلها وطعمها اللذيذ وتحضر فى وقت قصير، ويمكنك تقديمها كوجبة للغداء أو العشاء كما يمكنك تجهيزها ووضعها فى الثلاجة وتكون جاهزة على القلي فقط لو كنتى من الأمهات العاملات كوجبة خفيفة وغير مكلفة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كباب البطاطس بالدجاج بالتفصيل.
مكونات كباب البطاطس بالدجاج
يتكون كباب البطاطس بالدجاج من بعض المكونات الإقتصادية والغير مكلفة ومغذية فى نفس الوقت وهى كالتالي:
- حبة كبيرة من البطاطس مبشورة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة.
- صدر دجاجة مفروم.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من البصل المفروم.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ١/٤ كوب من البقسماط.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- زيت للقلي.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل كباب البطاطس بالدجاج من الوصفات السهلة جدا فى تجهيزها وسريعة أيضاً وهى كمايلي:
- نقوم بإحضار حبة البطاطس ونقشرها ونغسلها كويس ثم نقوم ببشرها بالمبشرة ونضيف عليها شوية ميه ملح ونتركها لمدة ١٠ دقائق.
- ثم نصفيها كويس من الماء ونضعها فى وعاء كبير ونضيف عليها الدجاج المفروم وحبة البيض.
- بعد ذلك نضيف عليهم البصل المفروم والكزبرة الخضراء والتوابل من الكزبرة الجافة والملح والفلفل والكمون والكركم والشطة والثوم المفروم والدقيق.
- نقلبهم مع بعض كويس حتى تختلط المكونات مع بعضها تماماً ثم نضيف عليهم البقسماط ونعجنهم باليد كويس.
- بعد ذلك ندهن أيدينا بالزيت ونقوم بتشكيل الخليط على شكل أقراص ونضعها فى زيت على نار متوسطة.
- نقليها حتى يصبح لونها ذهبي أو نحاسي من الناحيتين.
- ثم نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم وتزين بالبصل والفلفل الحار وبالف هنا وشفا.
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