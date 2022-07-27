نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري للوجه والجسم خلطة كريم الجليسوليد لتبييض وتقشير الوجه والجسم من اول استعمال مش هتصدقي النتيجة في المقال التالي

تحلم كل فتاة بالتمتع ببشرة بيضاء نضرة كم الضا ترغب في تبييض القدمين والجسم بشكل دائم حتي تظهر من انوثتها، فقد تعاني بعض السيدات من وجود تصبغات بالبشرة والجلد مما يؤثر على مظهر البشرة وتبحث عن العديد من الوسائل التي من خلالها يمكن التخلص من مشكلات البشرة بشكل نهائي، وقد تلجأ إلى استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح الجلد وتبيض البشرة والجسم بشكل طبيعي وبفاعلية. خلطة كريم جليسوليد لتبييض الوجه والجسم خلطة كريم جليسوليد وماء الورد لتبييض الجسم المقادير: علبة واحدة من كريم جليسوليد صغيرة.

كوب واحد صغير من زيت الزيتون.

كوب واحد من ماء الورد.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت اللوز المر.

مقدار مناسب من صابون غار المبشور. طريقة التحضير: نستخدم مقدار مناسب من صابون الغار المبشور ونضعه في برطمان زجاجي ثم نضيف عليه كوب واحد من ماء الورد ونقلبهم مع بعض ثم نتركه في البرطمان لمدة يوم كامل. ناتي بالبرطمان بمحتوياته ثم نضيف عليه علبة واحدة من كريم جليسوليد صغيرة ثم نضع عليها كوب واحد من زيت الزيتون ونضع معهم اربعه ملاعق كبيرة من زيت اللوز المر ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعض باستخدام الخلاط الكهربائي ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي هش. قبل البدء في الاستحمام ونفرد الخلطة على الجسم كله مع التدليك ثم نترك الخلطة على الجسم لمدة تلت ساعة.

نفرك الخلطة علي الجسم جيدا بعد ان تجف قليلا ثم نغسل الجسم كله باستخدام الماء البارد. خلطة كريم جليسوليد والفازلين لتبييض الجسم المقادير: علبة صغيرة من كريم جليسوليد.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير: نخلط كريم جليسوليد مع الفازلين في وعاء صغير ثم نضيف اليه ماء الورد ثم نضع عليهم عصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيدا ثم نضيف الى المكونات زيت الزيتون و ندمجهم مع بعض حتي يتم امتزاجها جيدا. نضع الخلطة على البشرة والجسم ونتركها على الجسم لمدة ساعه الا ربع حتى يكون الجسم قد امتصها تماما. نقوم بغسل البشرة والجسم بشكل جيد باستخدام الماء البارد حتي تعمل على غلق البشرة بشكل تام. يجب ان نكرر تلك الوصفة لمدة مرة واحدة اسبوعيا حتي نحصل علي نتيجة مرضية. عمر شويل - جدة تبييض فوري للوجه والجسم خلطة كريم الجليسوليد لتبييض وتقشير الوجه والجسم من اول استعمال مش هتصدقي النتيجة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض فوري للوجه والجسم خلطة كريم الجليسوليد لتبييض وتقشير الوجه والجسم من اول استعمال مش هتصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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