نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح أم علي بالمكسرات بمكونات سهلة وبسيطة في البيت في المقال التالي
تعتبر أم علي من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يحبها الجميع، حيث أن أم على تمتلك فوائد عديدة وغنية أيضاً بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الانسان مثل البروتينات والمعادن والسعرات الحرارية والسكريات، وحيث تعد أم علي من الحلويات الشرقية السهلة في التحضير في البيت، كما أن حلى أم علي يتم تقديمه في المناسبات المختلفة ويتم تقديمها أيضاً في السهرات وتقدم أيضا في أعياد الميلاد، وتعد أم علي من الحلويات التي لا تحتاج مكونات كثيرة وحيث أن مكونات بسيطة وسهلة جداً، وكما أن أم علي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار على حد سواء نظراً لطعمها اللذيذ وشهي، وسوف نتقدم لكم الآن طريقة عمل أم علي بالمكسرات بطريقة بسيطة ومضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل أم علي بالمكسرات اللذيذة
المكونات:
- نصف كوب من الزبدة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة.
- أثنين كوب كبير من الحليب السائل.
- أثنين كوب من الحليب المحلى والمكثف.
- ربع كوب من الزبيب.
- ربع كوب من الفستق الحلبي.
- ربع كوب من الجوز المجروش.
- ربع كوب من البندق المجروش.
- ربع كوب من جوز الهند المجفف.
- خمس قطع كبيرة من الكرواسون.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي يتم إحضار وعاء كبير مناسب ثم نضع في الوعاء أثنين كوب من الحليب المكثف والمحلى وبعد ذلك قومي بوضع الوعاء علىنار متوسطة ثم نضيف إلى الحليب ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة مع ربع كوب من الزبدة ثم بعد ذلك نخلط المكونات جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض ثم بعد ذلك نترك المزيج حتى أن يغلي جيداً ثم بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونترك الوعاء جانباً.
- الخطوة الثانية يتم تقطيع قطع الكراوسون إلى أجزاء متوسطة الحجم ثم بعد ذلك يتم إحضار صينية مناسبة للفرن ونضع فيه قطع الكرواسون في الصينية وبعد ذلك نصع فوقها المكسرات المشكلة من البندق المجروش مع الجوز المجروش ثم ضيفي إليه الفستق الحلبي مع الجوز الهند المجفف وبعد ذلك ضيفي الزبيب ثم بعد ذلك قومي بإضافة فوقها خليط الحليب المحلى والمكثف.
- الخطوة الثالثة قومي بفرد الكمية المتبقية من الزبدة ربع كوب من الزبدة على سطح الحليب وبعد ذلك قومي بفرد الكمية المتبقية من المكسرات المشكلة الفستق والجوز والبندق وجوز الهند والزبيب.
- الخطوة الرابعة يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ثم بعد ذلك قومي بإدخال صينية أم علي الى الفرن ونترك الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقربياً على الأقل حتى تتحمر ويتم النضج تماماً ثم بعد ذلك قومي بإخراج أم علي من الفرن وقدميها إلى أفراد أسرتك باردا أو ساخنة بالهناء والشفاء.
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