أسرار نجاح أم علي بالمكسرات بمكونات سهلة وبسيطة في البيت

‏تعتبر أم علي من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يحبها الجميع، حيث أن أم على تمتلك فوائد عديدة وغنية أيضاً بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الانسان مثل البروتينات والمعادن والسعرات الحرارية والسكريات، وحيث تعد أم علي من الحلويات الشرقية السهلة في التحضير في البيت، ‏كما أن حلى أم علي يتم تقديمه في المناسبات المختلفة ‏ويتم تقديمها أيضاً في السهرات وتقدم أيضا في أعياد الميلاد، ‏وتعد أم علي من الحلويات التي لا تحتاج مكونات كثيرة وحيث أن مكونات بسيطة وسهلة جداً، ‏وكما أن أم علي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار على حد سواء نظراً لطعمها اللذيذ وشهي، وسوف نتقدم لكم الآن طريقة عمل أم علي بالمكسرات بطريقة بسيطة ومضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل أم علي بالمكسرات اللذيذة

المكونات:

نصف كوب من الزبدة .

ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة .

أثنين كوب كبير من الحليب السائل .

أثنين كوب من الحليب المحلى والمكثف .

ربع كوب من الزبيب .

ربع كوب من الفستق الحلبي .

ربع كوب من الجوز المجروش .

ربع كوب من البندق المجروش .

ربع كوب من جوز الهند المجفف .

خمس قطع كبيرة من الكرواسون .

طريقة التحضير :