“أبهري أولادك” قولي وداعا للجبنة الكريمي الجاهزة وحضريها في البيت بملعقة زيت

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الجبن من الاطعمة الاساسية في المنزل وخاصة الجبنة الكريمي التي يعشقها الاطفال والكبار ولكن اصبحت اسعارها باهظة، وربة المنزل تعتقد انها لن تستطيع تحضيرها في المنزل ولكن يا سيدتي في هذا المقال ستحضرين الجبنة الكريمي في مطبخك بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة إليكي خطوات التحضير. طريقة تحضير الجبنة الكريمي في المنزل: مقادير عمل الجبنة الكريمي: واحد لتر من الحليب كامل الدسم. ملعقتان كبار من الزيت. ليمونة. طريقة تحضير الجبنة: نحضر اناء كبير ونضع بداخله الحليب ونشعل النار ونقلب جيدا ونستمر في التقليب الى ان يصل لدرجة الغليان.

اثناء ترك الحليب على النار نقوم بعصر الليمونة ونستمر في التقليب على نار هادئة.

سيفصل الحليب وسيظهر طبقة لونها صفراء وكتل في الحليب نستمر في التقليب لمدة خمس دقائق حتى يتم الفصل تماما.

سيظهر طبقه سائلة ويسمى (الشرش) وكتل من اللبن، نقوم بتصفية هذه الكتل من السائل عن طريق مصفاة ونضغط بملعقة حتى نتخلص من أي سوائل بها.

نأخذ هذه الكتل ونضعها في الخلاط ونضيف اليها ملعقتان كبار من الزيت وقليل من الملح حسب الرغبة (إذا اردت استخدامها للحلوى لا تضعي الملح) ونخلطها جيدا في الخلاط حتى يصبح القوام كريمي ناعم.

نحضر علبة ثلاجة محكمة الغلق ونضع بها الجبنة الكريمي الناعمة وتستمر صالحة لمدة اسبوع في حالة احكام غلق العلبة. فوائد الجبنة الكريمي: الجبنة الكريمي ذات قوام طرى وناعم ولها مذاق معتدل وتستخدم مع الخبز والحلويات وهي مصدر جيد للفيتامينات والدهون المفيدة والعديد من مضادات الاكسدة وتحتوي على البروبيوتيك الذي يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويعالج الاصابة بالإسهال وايضا به كمية قليلة من الكربوهيدرات والبروتين. استخدامات الشرش (مصل اللبن): يستخدم في الحلويات يصنع نسيج جيدا للحلويات ويعطى نكهه رائعة وايضا يساهم في لون الكراميل لبعض من الحلويات ويمكن ان نستبدل بها ما تحتاجه الحلويات من دهون.

اعلاف للحيوانات تزيد القيمة الغذائية وتوفر البروتينات والفيتامينات والمقويات الغذائية.

نستخدمه كناقل للنكهة وتعطى نكهة البان خفيفة وتساهم في منع التكتل.

يمكن ان نشربها لتمنع الترسيب في الجسم وغنية بالكالسيوم والبروتينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. عمر شويل - جدة "أبهري أولادك" قولي وداعا للجبنة الكريمي الجاهزة وحضريها في البيت بملعقة زيت - ثقفني

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