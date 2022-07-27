تعلمي كيفية صنع الحلاوة الطحينية فى المنزل وهتطلع مثل الجاهزة تمام

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الحلاوة الطحينية تعد من الحلويات الشعبية المشهورة فى الوطن العربي، كما أشتهرت أيضاً فى العديد من البلدان الأخرى، ويتم صنعها من الطحينة والسكر البودرة واللبن البودرة ويتم تزيينها بالمكسرات بأنواعها المختلفة أو الفواكه المجففة، كما تقدم أيضاً بالشوكولاتة وغيرها من الإضافات التى تعطيها طعم ونكهة جميلة، وتعد من الحلويات التى تقدم فى الساندوتشات للفطار أو العشاء أو للرحلات، كما يمكنك تقديمها للأطفال فى المدرسة للاستفادة من فوائدها المتعددة لصحة الجسم، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الحلاوة الطحينية فى المنزل بالتفصيل.
مكونات الحلاوة الطحينية
تحتوى الحلاوة الطحينية على القليل من المكونات ولكنها جميعها مفيدة ومغذية وهى كالتالي:
- كوب من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ١١/٢ كوب من اللبن البودرة.
- ١١/٣ كوب من الطحينة الخام.
- ملعقة كبيرة من زيت السمسم.
- ١/٢ كوب من الفستق الحلبي المجروش أو أى نوع مكسرات تفضلينه.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الحلاوة الطحينية فى المنزل سهلة جداً ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها ونتيجه بتكون أحلى من الجاهزة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً فيمايلي:
- نحضر طبق عميق او اى وعاء عميق عندك ونضع به كوب السكر البودرة ثم نضيف عليه كوب ونصف من اللبن البودرة وملعقة الفانيليا ونقلبهم مع بعض كويس جداً حتى يختلطوا تماماً.
- ثم نضيف عليهم كوب وثلث من الطحينة الخام مع التقليب ونعج بعد ذلك باليد كويس جداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها تماما وتصبح لدينا عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نجهز قالب مربع او قلب الإنجلش كيك وندهنه بملعقة من زيت السمسم ونرشه بالفستق المجروش أو أى نوع مكسرات عندك.
- ثم نقوم بتوزيع العجينة داخل القالب ونضغط عليها لنساوي الوجه ونرش عليها الفستق من فوق ونضغط عليه.
- بعد ذلك نغلف القالب بكيس من النايلون وندخله الثلاجة ونتركه لمدة ليلة كاملة.
- ثم نخرجه ونقلبه ونقطعه وبكده نكون جهزنا أحلى حلاوة طحينية للساندوتشات ولوجبات العشاء الخفيفة وطعمها بيكون روعة وناعمة.
- كما يمكنك إضافة المكسرات داخل العجينة مع المكونات لو بنحبها كده وبالف صحة وعافية.
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