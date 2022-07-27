تعلمي كيفية صنع الحلاوة الطحينية فى المنزل وهتطلع مثل الجاهزة تمام

الحلاوة الطحينية تعد من الحلويات الشعبية المشهورة فى الوطن العربي، كما أشتهرت أيضاً فى العديد من البلدان الأخرى، ويتم صنعها من الطحينة والسكر البودرة واللبن البودرة ويتم تزيينها بالمكسرات بأنواعها المختلفة أو الفواكه المجففة، كما تقدم أيضاً بالشوكولاتة وغيرها من الإضافات التى تعطيها طعم ونكهة جميلة، وتعد من الحلويات التى تقدم فى الساندوتشات للفطار أو العشاء أو للرحلات، كما يمكنك تقديمها للأطفال فى المدرسة للاستفادة من فوائدها المتعددة لصحة الجسم، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الحلاوة الطحينية فى المنزل بالتفصيل.

مكونات الحلاوة الطحينية

تحتوى الحلاوة الطحينية على القليل من المكونات ولكنها جميعها مفيدة ومغذية وهى كالتالي:

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١١/٢ كوب من اللبن البودرة.

١١/٣ كوب من الطحينة الخام.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

١/٢ كوب من الفستق الحلبي المجروش أو أى نوع مكسرات تفضلينه.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الحلاوة الطحينية فى المنزل سهلة جداً ولا تستغرق وقت طويل فى اعدادها ونتيجه بتكون أحلى من الجاهزة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً فيمايلي: