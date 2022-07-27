انت الان تتابع خبر وأخيرا بعد شهور من الغموض....العلماء يحددون سبب انتشار التهاب الكبد الحاد بين الأطفال في العالم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال علماء في المملكة المتحدة إنهم حددوا السبب المحتمل لتفشي مرض الكبد الغامض في الفترة الأخيرة، والذي يصيب الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم. يشير بحث العلماء الجديد إلى أن عدم التعرض لفيروسين شائعين خلال جائحة "كوفيد 19" قد يزيد من فرص إصابة الأطفال بمرض التهاب الكبد الحاد، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي". في دراستين نُشرتا، اليوم الثلاثاء، قال فريقان بحثيان من جامعة كوليدج لندن وجامعة غلاسكو، إن قيود الإغلاق قد تؤدي إلى فقدان بعض الأطفال للمناعة المبكرة لكل من الفيروس الغدي والفيروس 2 المرتبط بالغدية. بشكل حاسم، قال كلا الفريقين إنهما لم يعثرا على دليل على وجود صلة مباشرة بين الارتفاع الحاد في حالات التهاب الكبد وعدوى فيروس "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد 19".