نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفضليه لوجبة الغدا ولا العشا طاجن الفول المدمس بالبيض في المنزل في المقال التالي
طاجن الفول المدمس بالبيض من ألذ أنواع الأكلات السريعة والشعبية؛ حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما أن الفول بشكل عام من الأكلات المحببة لدى الكثير ويختلف طرق عمل الفول بأكثر من طريقة منها الفول والزيت والليمون ومنه بالسجق والفول بالطماطم والبيض، وتعتبر هذه الأكلة من أحب الأكلات خاصة عند المصريين؛ فهي في متناول الجميع كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفول المدمس بالبيض.
طريقة عمل طاجن الفول المدمس بالبيض
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل طاجن الفول المدمس بالبيض في دقائق قليلة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:
- كوب من الفول الناضج.
- كمية بسيطة من البسطرمة على حسب الرغبة.
- ثلاث بيضات.
- فلفل أخضر حار بمقدار مناسب على حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- طماطم مقطعة قطع صغيرة بمقدار ثمرة واحدة.
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- مقدار ملعقة صغيرة من الشطة.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- مكعب من مرقة الدجاج.
- نصف كوب من الماء.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل طاجن الفول بالبيض في وقت بسيط ولا يكلفك الكثير؛ حيث أنه من ألذ الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير، وخطواتها تتمثل في الآتي:
- نقوم بوضع البيض في وعاء عميق ثم نقوم بخفقه جيدا ونتركه جانبا.
- ومن ثم بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به كلا من نصف كمية الزيت على النار، وذلك حتى يسخن ثم نضع عليه الثوم والطماطم ويقلب لمدة خمسة دقائق.
- بعد ذلك نضيف الخل والماء وصلصة الطماطم مع التقليب ونتركه على نار هادئة لمدة خمسة دقائق.
- مع وضع مرقة الدجاج والفول التقليب الجيد ونتركه لمدة عشر دقائق على نار متوسطة الحرارة.
- نرفع وعاء القول من النار ونتركه جانبا.
- بعد ذلك نضع باقي كمية الزيت على النار في وعاء أخر، وذلك حتى يسخن ثم نضع معه البسطرمة والبيض مع التقليب خمسة دقائق حتى تنضج.
- بعد ذلك نضع البسطرمة على خليط الفول مع التقليب جيدا.
- نحضر طاجن بالحجم المناسب ثم نضع به كلا من خليط البيض وخليط الفول.
- ومن ثم يتم بعد ذلك دخول الطاجن داخل الفرن لمدة ربع ساعة.
- نخرج الطاجن من الفرن ويقدم في أطباق.
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