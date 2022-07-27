تفضليه لوجبة الغدا ولا العشا طاجن الفول المدمس بالبيض في المنزل

طاجن الفول المدمس بالبيض من ألذ أنواع الأكلات السريعة والشعبية؛ حيث يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، كما أن الفول بشكل عام من الأكلات المحببة لدى الكثير ويختلف طرق عمل الفول بأكثر من طريقة منها الفول والزيت والليمون ومنه بالسجق والفول بالطماطم والبيض، وتعتبر هذه الأكلة من أحب الأكلات خاصة عند المصريين؛ فهي في متناول الجميع كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفول المدمس بالبيض.

طريقة عمل طاجن الفول المدمس بالبيض

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل طاجن الفول المدمس بالبيض في دقائق قليلة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

كوب من الفول الناضج.

كمية بسيطة من البسطرمة على حسب الرغبة.

ثلاث بيضات.

فلفل أخضر حار بمقدار مناسب على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

طماطم مقطعة قطع صغيرة بمقدار ثمرة واحدة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

مقدار ملعقة صغيرة من الشطة.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مكعب من مرقة الدجاج.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل طاجن الفول بالبيض في وقت بسيط ولا يكلفك الكثير؛ حيث أنه من ألذ الوجبات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير، وخطواتها تتمثل في الآتي: