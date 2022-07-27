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تعتبر عجينة خلية النحل من أفضل أنواع المعجنات المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنها هشة وخفيفة وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويمكن تناولها في وجبة الفطور أو بين الوجبات ويحب الأطفال تناولها في المدرسة، ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة بدلا من شرائها من الخارج حتى تضمن صحة العائلة. مقادير عمل عجينة خلية النحل في المنزل ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة واحدة من خميرة البيكنج باودر

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض

نصف كوب من الروب

نصف كوب من الزيت النباتي

كمية من الماء الدافئ للعجن

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

جبنة مكعبات كريمي للحشوة

لدهن الوجه( ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل وصفار بيضة واحدة ورشة من الهيل المطحون)

كمية من الشربات للتقديم طريقة عمل عجينة خلية النحل في المنزل أولا نحضر وعاء صغير ونضع به الخميرة والعسل، ثم نضيف إليهم ربع كوب من الماء الدافئ مع الخلط جيدا ونتركهم حتى تتفاعل الخميرة.

بعد ذلك نحضر وعاء العجانة الكهربائية ونضع بها الدقيق والبيكنج باودر والملح مع إضافة الزيت إليهم تدريجيا مع تشغيل العجانة حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة الروب والخميرة مع العجن جيدا وإضافة ماء حسب الرغبة عند الحاجة إليها.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بدهنه بالزيت جيدا ونضع به العجينة ونغطيها جيدا ونتركها لفترة قليلة حتى يتضاعف حجمها.

ثم نقوم بتقطيع عجينة خلية النحل إلى كرات صغيرة الحجم ونقوم بحشو كل كرة بقطعة من الجبنة.

بعد ذلك نحضر وعاء ونقوم بدهنه جيدا بقليل من الزيت ونرص قطع خلية النحل بجانب بعضها به مع مراعاة ترك مسافة نصف سنتيمتر بين كل كرة والأخرى.

ثم نتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتاح، ونضعها في فرن مسخن على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتتحمر الكرات.

بعد ذلك نضع الشربات البارد عليه وهي ساخنة ونقوم بتزيينها بالمكسرات.

نضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء عمر شويل - جدة هشة وطعمها رائع عجينة خلية النحل في المنزل هتكون ناجحة - ثقفني

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