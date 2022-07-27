حضري كيكة الجبن القطنية الرائعة بمذاق طيب ولذيذ

كيكة الجبن ، هي كيكة قطنية تتميز بقوام قطني هش ومذاق لذيذ ويكون مكونها الأساسي هو الجبن الكريمى، ولها مذاق مثل التشيز كيك الذي نحبه جميعاً، وهي واحدة من أشهي أنواع كيك الجبن علي الأطلاق وهي كيكة تمتاز بمذاق الجبنة الكريمي يضيف لها مذاقاً شهياً ومميزاً، وهي من الحلويات المشهورة والمنتشرة بشكل واسع والتي يرجع أصلها لدولة اليونان وتعد بطرق مختلفة ومتنوعة من حيث البلد والمكونات التي تحضر منها والإضافات التي تتبعها، وهي سريعة وسهلة التحضير لا تحتاج إلي وقت كبير أو مجهود عن إعدادها في المنزل، ويمكن تقديها علي الإفطار في الصباح بجانب الشاي الساخن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الِإخباري، طريقة عمل كيكة الجبن في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كيكة الجبن

تحتوي هذه الكعكة اللذيذة علي مقادير بسيطة وهي كالتالي:-

3 حبات من البيض.

كوب من السكر الأبيض.

3 أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

2 كوب سكر بودرة.

نصف كوب حليب.

2 كوب من الجبن الكريمي.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

2 معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

معلقة كبيرة من بكينج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كيكة الجبن الرائعة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالاتي:-

قومي أولاً بخفق السكر الأبيض مع كمية الزبدة، حتي يصبح لدينا خليط كريمي ناعم. ثم اضيفي بيضة تلو الاخرى أثناء الخفق، ثم اضيفي الفانيليا مع الاستمرار في الخفق. بعد ذلك اضيفي الجبن بالتدريج ثم الدقيق وبكينج بودر والملح، والحليب مع الاستمرار في الخفق دون توقف لمدة خمس دقائق. ثم سخني الفرن عند درجة حرارة 250 مئوية، وادخلي العجين في قالب الطهي المدهون بالزبدة والدقيق لمدة 60 دقيقة. عندما تصبح ناضجة نقوم بإخراجها، وتقديمها ساخنة أو باردة حسب الرغبة بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح وصفات الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-