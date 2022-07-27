أصنعى خلطة التوريد السحرية لشفاة وخدود جذابة عالطول

تمنح الشفاة الموردة مظهراً جذاب للمرأة التى تجعلها أكثر شباب، فالكثير منهم يستخدمون بعض من المستحضرات التجميلية التى تترك أثراً سلبياً على الشفاه وتجعلها جافة وبها تشققات جلدية، فلهذا نقوم بعمل هذه الخلطة الطبيعية التى لها تأثير كبير على توريد الشفايف والخدود معا، أنها خلطة البنجر والنشا التى تعمل على تقشير الشفايف وجعلها أكثر نعومة وتوريد فالبنجر يساعد على إزالة اسمرار الشفاه وإزالة التصبغات الجانبية بالفم، كما أنه يحتوى على لون طبيعى يصبغ الشفاه والخدود وإظهارهما بشكل جميل ومورد دائما، لإحتوائه على صبغة البيتانين التى تعطى شكل ولون طبيعى يستمر طويلا حتى مع الغسيل المتكرر للوجه سوف تلاحظين بقاء اللون والنعومة الطبيعية فى آن واحد، ايضا ينعم ويرطب وينظف الخدود من القشور والتشققات من اول استعمال، وإزالة الجلد الميت بفاعلية كبيرة، عليكى استعمال هذه الخلطة التى لها أهمية كبيرة فى تجميل الوجه والاستغناء عن شراء المستحضرات التجميلية بأسعار باهظة، أنها خلطة بسيطة غير مكلفة ومضمونة جدا على صحة البشره فمن الممكن تحضيرها داخل المنزل واستعمالها بأمان تام يوميا عليكى فقط أتباع هذه الطريقة لعمل الخلطة السحرية للتوريد الدائم للشفايف والخدود .

خلطة النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف

مكونات خلطة النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف ;

1 ثمرة متوسطة الحجم من البنجر

ملعقة صغيرة من الفازلين

ملعقتين من النشا

ملعقتين من زبدة الشيا

ملعقة من زيت جوز الهند

كمية مناسبة من الماء

طريقة تحضير خلطة النشا والبنجر لتوريد الخدود والشفايف

أولا نحضر وعاء متوسط نضع به كميه مناسبه من الماء ونضعة على النار ثم نقوم بتقشير البنجر وتقطيعة مكعبات صغيره الحجم ثم نضيفها على الماء المغلي، حتى يتم سلق البنجر ونصفيه من ماء السلق ثم نهرسة جيداً حتى يصبح ناعماً، نضع النشا والفازلين ثم زيت جوز الهند أو زيت عطرى، ثم زبدة الشيا ونقلب جيدا ثم نقوم بإدخالها الميكروويف، لضمان خلط المكونات معاً، ثم نضع الخلطة داخل علبه فارغة لها غطاء محكم ونضعها داخل الثلاجة لتتامسك جيدا وبعد ذلك نستخدامها على الخدود والشفايف للتوريد والترطيب اليومى .