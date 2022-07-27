نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليكي ملكة جمال… تفتيح الجسم والوجه والتخلص من الإسمرار ومن أول استعمال هتزيل سواد السنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد توحيد لون البشرة والحصول بشرة بيضاء حلم كل سيدة وفتاة، وهناك العديد من العوامل التي تؤدي لاسمرار البشرة والتي من أبرزها التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف والأرق وعدم النوم لفترات كافية، والجفاف نتيجة عدم تناول الماء والسوائل بالقدر الكافي، وخاصةً مع الأجواء الحارة، ويعد استعمال كريمات التفتيح خيارًا مكلفًا نتيجة لارتفاع أسعارها، كما أنها قد تتسبب في بعض المضاعفات للبشرة؛ لذا سوف نستعرض في هذا المقال بعض وصفات التفتيح الطبيعية للبشرة.

وصفة الليمون والجلسرين مع ماء الورد

عُرف الليمون منذ القدم بتعدد فوائده للجسم والبشرة، كما عُرف الجلسرين بقدرته الكبيرة على الترطيب، ويمكن مزج الليمون والجلسرين لعمل وصفة تفتيح وترطيب للبشرة كما يلي:

مكونات الوصفة

نحتاج في هده الوصفة إلى المكونات الآتية:

ملعقة جليسرين كبيرة.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

200 مل من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يمكن تحضير هذه الوصفة بالخطوات التالية:

قومي بخلط جميع المكونات جيدًا.

طبقي الخلطة على الجسم لمدة 30 دقيقة.

ثم قومي بغسل الجسم بماء بارد.

كرري الوصفة مرتين أسبوعياً.

وصفة الكركم والفازلين لتفتيح البشرة

يتطلب تحضير هذه الوصفة إلى تجهيز المكونات التالية:

ملعقتان من الفازلين الطبي.

بالإضافة إلى ملعقتين من الكركم المخصص للبشرة، وليس كركم الطعام المعروف.

ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

لتحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

قومي بخلط جميع المكونات المذكورة حتى تتجانس.

بعد ذلك قومي بفرد الخليط على الجسم واتركيها على البشرة لمدة 15 دقيقة.

اغسلي الجسم بالماء والصابون.

كرري استعمال الوصفة مرة أسبوعيًا للوصول لأفضل النتائج.

وصفة زيت جوزالهند والبن

يساعد البن في التخلص من السيلوليت وخشونة الجلد والاسمرار، كما يساعد زيت جوزالهند على ترطيب البشرة وإزالة الجلد الميت.

مكونات الوصفة

احضري لعمل هذه الوصفة المكونات الآتية:

ملعقتان من البن المطحون.

وكذلك ملعقتين من زيت جوزالهند.

طريقة التحضير

قومي بتحضير وصفة البن وزيت جوزالهند كالتالي: