طريقة عمل صينية الدجاج بالتوست أحلى صينية دجاج بوصفة جديدة

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طريقة عمل دجاج بالتوست أحلى صينية دجاج بوصفة جديدة، الدجاج من أنواع المأكولات الغنية بالكثير من الفوائد والفيتامينات والبروتينات، فمن منا لا يحب تناول الدجاج ولكن نشعر بالممل بعمل الدجاج بالطريقة التقليدية فيجب تغيير في الطعم والشكل حتى طريقة تقديم الدجاج للأسرة، حتى تجد كل ربة منزل محبة في تناول الدجاج، ومن تلك الوصفات الجديدة عمل دجاج بالتوست وصفة جديدة ولكن طعمها وشكلها المتميز سيجعلك لن تتوقفي عن صنعها لأسرتك بشكل مستمر، واعتمادها كوجبة تصلح في العزومات والمناسبات. صينية دجاج بالتوست والجبنة نحتاج لعمل تلك الوصفة عدد 4 ملاعق كبير من زيت نباتي. ثمرة كبيرة من البصل مفرومة ناعم. عدد 4 من فص الثوم المفروم ناعم. كيلو من صدور الدجاج المقطع إلى مكعبات. كوب من مشروم المقطقع. نصف كوب من فلفل أخضر مقطع إلى مكعبات. علبة من كريمة الطهي. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. نصف ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. عدد 12 قطعة من التوست منزوع الأطراف. كوب من جبن موتزاريلا أو كوب من الجبن الشيدر. عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية بحرارة الغرفة. خطوات تحضير صينية دجاج بالتوست والجبنة نضع أولا كل من الزيت في مقلاه ويرفع على النار وتكون بدرجة حرارة متوسطة وعندما يسخن الزيت يضاف عليه كل من البصل والثوم والدجاج، والفلفل الأسود.

ثم نضيف عليه الملح والبابريكا والأوريجانو وتقلب المكونات مع البهارات مع بعضها جيدا وتترك المكونات على النار لمدة 10 دقائق حتى ينضج قطع الدجاج.

ثم نضيف على الدجاج الفطر وتقلب مكونات مع بعضها جيدا وتترك على النار وتعلو حرارة تحت قطع الدجاج، وتترك لمدة 2 دقيقة على النار ويضاف عليها كريمة الطبخ وتترك على النار لمدة 2 دقيقة.

ثم نقوم بدهن صينية البايركس وتكون على شكل مستطيل بالزبدة ونضيف على الصينية كريمة الطبخ، ويرص عليها نصف قطع التوست وتترك في قاع الصينية.

وتدهن قطع الدجاج من على الوجه بكريمة الطهي وتوزع عليها جبن موتزاريلا وفوق طبقة الجبنة نضيف صوص الدجاج بقطع ونضع على الدجاج نصف كمية التوست.

ثم نضيف طبقة أخرى من الدجاج وعليها طبقة من التوست ويوزع عليها طبقة أخيرة من الموتزاريلا، ونضع طبقة من التوست وعليها أخر طبقة من الجبنة.

ثم تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسط لمدة 180 دقيقة حتى تأخذ الصينية لون ذهبي من على الوجه وتقدم بالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية الدجاج بالتوست أحلى صينية دجاج بوصفة جديدة - ثقفني

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