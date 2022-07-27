كريم البنجر والنشا لتبيض البشرة وتوريد الخدود من أول استعمال

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عمر شويل - جدة كريم البنجر والنشا لتبيض البشرة، البشرة الصافية تظهر جمال المرأة، لذلك تبحث كل سيدة بالحصول على بشرة جميلة، فيبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحصول على بشرة مميزة، والبعد عن مستحضرات التجميل التي تسبب أضرار كثيرة بالبشرة لأن المواد الطبيعية لا تسبب مشاكل من استخدامها بل تفيد البشرة من الفيتامينات المتواجدة بها.

كريم البنجر والنشا لتبيض البشرة وتوريد الخدود

المكونات

حبه من البنجر.

6 ملاعق من النشا.

ملعقة من زيت جوز الهند.

3 ملاعق من زيت جنين القمح.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بغسل البنجر جيداً وتقطيعه إلي قطع متوسطة الحجم، ثم قومي بسلق البنجر اتركي البنجر جانباً حتي يبرد تماماً، ثم قومي بإحضار بهرس البنجر ثم قومي بوضع النشا واخلطيهم جيداً، ثم قومي بإضافة زيت جوز الهند وزيت جنين القمح قومي بخلط المكونات جيداً حتي تمتزج مع بعضها، قومي بإحضار علبة نظيفة وقومي بحفظ الخليط فيها، قومي بتدليك الوجه بعد وضع الخليط حتي يتغلغل فيه بشكل سريع، عليك حفظ الكريم في الثلاجة لحين الرغبة في استخدامة فهو يساعد على تفتيح البشره بشكل سريع ويمكنك استخدامه في أي وقت.

أسهل طريقة لعمل كريم البنجر والنشا لتبييض البشرة

المكونات

ملعقتان من البنجر المبشور.

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقتان من الحليب.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال

عليك وضع الفازلين تحت حمام مائي حتي يذوب بشكل تام، ثم قومي بإضافة النشا عليك التقليب الجيد ثم أضافة البنجر ثم أضيفي زيت الزيتون واللوز مع خلط المكونات جيداً، ثم أضيفي باقي المكونات وعليك تقليب المكونات حتي تمتزج مع بعضهم البعض، ثم عليك حفظ الكريم في علبة نظيفة محكمة الغلق ويمكنك وضع الكريم مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع، فهذه الوصفة فعالة تساعد في تبيض البشرة كما تساعد في توريد الخدود وأكتساب البشرة مظهر جميل وتوحيد لونها، فيجعل البشرة صافية خالية من أي مشكلات ويمكنك استخدام هذا الخليط من حين للآخر فهو لا يتسبب في أضرار لأنة من مواد طبيعية