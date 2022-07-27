نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة سودانية رهيبة للتصبغات: وإزالة البقع الداكنة جربوها مش هتندموا ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم دلكة سودانية رهيبة للتصبغات , وتساعد علي تفتيح البقع الداكنة وتبييض البشرة بشكل مبهر, وحيث تعد التصبغات والأماكن الغامقة في الجسم والبشرة مشكلة يعاني منها الكثير مننا, ولكن مع هذه الدلكه الرهيبة, وداعا للتصبغات والبقع الداكنة تعمل هذه الدلكه علي تقشير هائل للجسم والبشرة تخلصك من الخلايا الميتة تجدد البشرة والجلد, وتعمل علي تفتيح سريع وفوري ومميز لو عروسة جربي هذه الدلكة تغنيكي عن الحمام المغربي تجعل جسمك مثل بشرة الأطفال الأشخاص الذين يعانون من بشرة جافة ومتشققه وليست نضارة فهذه الدلكه رهيبة لكم من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل دلكة سودانية رهيبة للتصبغات وتبييض البشرة والأماكن الداكنة والسوداء وتحدي2022.

مكونات عمل دلكة سودانية رهيبة للتصبغات وتبييض البقع الداكنة وتفتيح البشرة والجسم فوري

اليوم سوف نتعرف على مكونات هذه الدلكه مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢كوب من الدقيق.

١ملعقة كبيرة من بودر ورق السدر(النبق).

٦أكواب من الماء.

١كوب من السكر.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير هذه الدلكه الرهيبة بطريقة سهلة جداً مميزة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع فيه ٢كوب من الدقيق ونضع معه كوب من السكر ونقلب جيداً. نقوم برفع الوعاء علي النار ونقلب حتى يتغير لون الدقيق إلى اللون الذهبي. بعد ذلك نقوم بطحن أوراق السدر جيداً ونأخذ منها ملعقة كبيرة ثم نضيفها إلى الخليط. ثم نقوم بإضافة الماء بتدريج ونقلب جيدا وهي علي النار حتي نحصل على خليط متجانس سميك . بعد ذلك نترك الدلكه حتى تبرد قليلا ثم نضعها في علبة زجاجية نضع علي وجهها ملعقة من الزيت للحفاظ عليها . بعد ذلك نضعها في الثلاجة حتي نحتفظ بها.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نضع الدلكه علي الجسم أو أي منطقة في الجسم وممكن البشرة والرقبة ويكون الجسم جاف جداً.

يتم توزيع الدلكه جيداً بحركات دائرية خفيفة.

نترك الدلكه حتي تجف تماماً بعد ذلك نقوم بفرك الدلكه جيدا براحة اليد بحركات متوسطة.

بعد ذلك نقوم بغسل الجسم جيداً ثم نجفف الجسم ونضع أي كريم مرطب مناسب لكي.

سوف تلاحظين الفرق والتفتيح والنعومة من أول استخدام وتحدي.

ممكن استعمال الدلكة مرتين في الأسبوع.

فوائد الدلكة السودانية الرهيبة في تبييض البشرة وإزالة التصبغات بشكل مبهر

الأن مع فوائد مذهلة لدلكه السودانية الرائعة للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كالتالي:-.