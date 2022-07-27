نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا مع كريم البانثينول.. سر تفتيح البشرة وشد الوجه من أول مرة جربيه وهتنبهري في المقال التالي

تتمنى كل امرأة أن تكون صاحبة بشرة بيضاء خالية من البقع والنمش والرؤوس السوداء، ومشدودة بدون تجاعيد؛ لذا يبحث النساء دائمًا عن حلول لتفتيح البشرة وشد جلد الوجه وتنقية البشرة من العيوب، كما يهتم أغلبهن باختيار الوصفات الأقل تكلفة والأعلى فعالية، وهذا ما يدفعهن لتفضيل وصفة البانثينول مع النشا، وسوف نتعرف في، السطور القادمة على تفاصيل هذه الوصفة، وفوائد كل من البانثينول والنشا للبشرة. وصفة كريم البانثينول مع النشا أثبتت وصفة النشا مع كريم البانثينول فعاليتها الكبيرة في شد الوجه وتفتيح البشرة وتوحيد لونها. مكونات الوصفة تتكون وصفة البانثينول والنشا من المكونات التالية: ملعقة كبيرة من البانثينول.

ملعقتان صغيرتان من الحليب البودرة.

نصف من زيت الزيتون.

ملعقة نشا كبيرة. طريقة تحضير الوصفة يسهل تحضير تلك الوصفة لتفتيح الجلد من خلال تطبيق الخطوات التالية: احضري وعاء عميق وضعي به الكريم والحليب البودرة، مع التقليب حتى يتجانس الخليط.

ثم قومي بإضافة النشا وزيت الزيتون مع التقليب جيدًا يصبح قوام الخليط كريمي.

بعد ذلك، ضعي الخليط على البشرة، واتركيه لمدة 30 دقيقة ليجف تمامًا.

قومي باستخدام الماء الدافئ لغسل الوجه، بالماء الدافئ، ثم قومي بتجفيفه جيدًا.

قومي باستخدام الماء الدافئ لغسل الوجه، بالماء الدافئ، ثم قومي بتجفيفه جيدًا. كرري الوصفة كل يوم للوصول لأفضل النتائج. فوائد البانثينول للبشرة يتمتع البانثينول بالعديد من الفوائد للبشرة، والتي من أهمها الآتي: تقشير البشرة دون التسبب في تهيجها أو جفافها.

تأخير ظهور التجاعيد.

علاج تشققات الجلد وتنعيم البشرة.

إزالة الجلد الميت.

تفتيح المناطق الحساسة والغامقة في الجسم.

علاج التهابات الجلد والجروح وحروق الشمس

ترطيب الجلد وحمايته من الجفاف.

التخلص من علامات تمدد الجلد، وخاصةً الناتجة عن الحمل.

تنظيم إفراز البشرة الدهون. فوائد النشا للجلد والبشرة تمتلك النشا فوائد جمة ومتعددة للجلد والبشرة، ومنها الآتي: امتصاص زيوت البشرة الزائدة، ومن ثم التخلص منها، ومن لمعان البشرة الناتج عنها.

التخلص من خلايا الجلد الميتة.

علاج الحكة والطفح الجلدي، وتهدئة البشرة المتهيجة.

علاج حروق الشمس والتهابات الجلد المختلفة، والتسلخات.

تفتيح البقع الداكنة في البشرة.

المساعدة على تجدد خلايا البشرة.

تخفيف البثور وحب الشباب.

ترطيب الجلد.

تأخير ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن.

تحسين صحة البشرة ونضارتها. عمر شويل - جدة النشا مع كريم البانثينول.. سر تفتيح البشرة وشد الوجه من أول مرة جربيه وهتنبهري - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النشا مع كريم البانثينول.. سر تفتيح البشرة وشد الوجه من أول مرة جربيه وهتنبهري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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