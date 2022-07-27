نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خضار حمسة هندي أكلة بدون لحم لذيذة لا تقاوم خضار محمص بالتتبيلة الهندية في المقال التالي

طريقة عمل خضار حمسة الهندي بالوصفة الأصلية، المأكولات الهندية من أكثر الأصناف المنتشرة في دول الخليج بسبب طبيعة المعيشة هناك حيث يوجد بها الكثير من الجنسيات المختلفة التي تعمل وتقيم داخلها، لذا فتتغير ثقافات الأطعمة بإدخال أصناف وأطباق من كل دولة إلى المطعم الخليجي، لذلك جئنا لكم بعمل وصفة حمسة خضار هندي وصفة لذيذة صحية ومشبعة، وتكون مكونة من مجموعة من الخضروات المشكل والمحموس مع البصل والفلفل، يضاف عليها بهارات هندية التي تزيد من طعمها وتجعلها مميزة، وأما عن طريقة حمسة خضار هندي فهي سهلة التحضير وسريعة وتعتبر وجبة خفيفة التحضير ولذيذة الطعم. طريقة خضار حمسة هندية بالوصفة الأصلية نحتاج لعمل تلك الوصفة عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ثمرة فلفل أخضر مفروم لقطع صغيرة. ثمرة بصل كبيرة مفرومة ناعم. ملعقة كبيرة من الثوم المفروم. عدد 2 من الطماطم المفروم. مكونات بهارات المحمسة الخضار الهندية ملح على حسب رغبتك. ملعقة صغيرة من الكمون الناعم. ملعقة صغيرة من البابريكا الناعمة. نصف ملعقة صغيرة من الكركم. نصف ملعقة صغيرة من الكاري. نصف ملعقة صغيرة من كزبرة ناعمة. عدد 3 ثمرات من البطاطس مكعبات مقلية مصفاه من الزيت. رأس زهرة صغيرة مقطعة ومقلية أيضا. عدد 2 ثمرة باذنجان كبيرة مقطعة إلى مكعبات ومقلية. نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة. تحضير خضار حمسة هندي بطريقة البيت الهندي أولا سنقوم بوضع الزيت في وعاء على النار ونضع عليه كل من البصل المفروم ويشوح على النار ويترك لمدة دقائق حتى يذبل ويأخذ البصل لون ذهبي.

ثم يضاف عليهم كل من الفلفل الأخضر مع الثوم المفروم والطماطم المقطعة وتقلب مكونات مع بعضها البعض جيدا حتى تمتزج.

ثم يضاف عليه كل من الملح مع البهارات السابق ذكرها وتقلب وتترك المكونات مع بعضها البعض حتى تتسبك وتأخذ قوام مناسب.

ثم على الخلطة السابقة نضع البطاطا والباذنجان والزهرة المقلية وتقلب كل مكونات مع بعضها البعض.

وفي النهاية يضاف كل من الكزبرة الخضراء عليهم وتقلب وتسكب وتقدم خضار محمس هندي ساخن ولذيذ مع الخبز أو الأرز الأبيض. عمر شويل - جدة خضار حمسة هندي أكلة بدون لحم لذيذة لا تقاوم خضار محمص بالتتبيلة الهندية - ثقفني

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