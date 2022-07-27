أسهل طريقة لتحضير بيتزا الطاسة السريعة بدون فرن في 10 دقائق بدون عجن أو تخمير

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بيتزا الطاسة السريعة بدون فرن، أصبحت البيتزا من الأكلات الشعبية التي أصبحت من أكثر الوجبات السريعة التي نفضل تحضيرها وتقديمها في العشاء وعلى الغذاء وهذا لأنها من الوجبات الخفيفة جدًا على المعدة وسريعة في الهضم، حيث تعد البيتزا من الأكلات الأوروبية ويرجع أصلها إلى إيطاليا، والطريقة الأصلية لتحضيرها تحتاج إلى خطوات كثيرة في التحضير من الخبز والعجن و الفرد وكل هذه الخطوات تحتاج إلى مجهود كبير و وقت كثير في التحضير، ولذلك يبحث الامهات عن طريقة سهلة وسريعة واقتصادية لتحضير البيتزا ووجدنا لكم بيتزا الطاسة السريعة تعد من أسهل الطرق لتحضيرها في الطاسة خلال 10 دقائق ستحضرين أحلى وأطعم بيتزا. مقادير بيتزا الطاسة السريعة كوب ونصف دقيق.

3 معالق كبيره حليب بودره.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ملعقه صغيره بيكنج بودر.

ربع كوب زيت.

ملعقه صغيره خميره.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة زعتر.

كوب وربع ماء. ⠀ مقادير الصلصة 4 حبات طماطم.

3 فصوص ثوم .

حبه فلفل حار.

ربع كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيره كمون. طريقة تحضير بيتزا الطاسة السريعة البداية نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع كوب ونصف من الماء ونضيف عليهم الخميرة والسكر ونقلبهم جيدا مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والزعتر و الملح والحليب البورد.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم حتى يختلط ويذوب الحليب مع المكونات.

نأتي بالدقيق ونقوم بنخله وهذا لكي يسهل خلطه مع الخليط.

بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق على الخليط مع التقليب المستمر لكي لا يحدث تكتلات في خليط البيتزا.

ستلاحظين أن خليط البيتزا سائل، تأكدي من عدم وجود تكتلات.

بعد ذلك نأتي بطاسة وتكون غير قابلة للالتصاق.

نوزع بداخلها القليل من الزيت لكي لا تلتصق البيتزا.

نقسم هذا الخليط على نصفين، وهذا لأن هذه الكمية تكفي لتحضير 2 بيتزا.

ثم نقوم بوضع خليط البيتزا ونساوي الخليط في الطاسة.

نهدأ النار ونترك لمدة 5 دقائق على نار هادئة ثم نوزع عليها صلصة البيتزا على البيتزا السريعة ثم نوزع الحشوة المفصلة و الجبنة المشكلة و الزيتون.

نغطي على البيتزا ونتركها لمدة 5 دقائق أخرى على نار هادئة.

ثم نرفعها من على النار ونضعها فى طبق التقديم وتقدم للطعام وهي ساخنة وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير بيتزا الطاسة السريعة بدون فرن في 10 دقائق بدون عجن أو تخمير - ثقفني

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