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تستخدم كثير من الفتيات والسيدات عدة طرق للعناية بالوجه، أفضلها ماسك النشا الذي يعمل على تبييض الوجه، وتصغير المسام الواسعة، وشد البشره و توحيد اللون كما أن ماسك النشا لا يسبب أى نوع من أنواع الحساسية ومناسب لجميع الأعمار وجميع أنواع البشرة، كما أنه يحتوى على كمية مناسبة من البروتين ويساعد في تزويد الكولاچين ويساعد فى تقليل نسبة ظهور الشيخوخة المبكرة على الوجه. طريقة تبييض الوجه بالنشا بمكونات سهلة ومتوفرة بداخل كل منزل ووصفة سريعة يمكنك إعداد ماسك النشا بالطريقة التالية: المكونات: ملعقتان صغيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من الكركم.

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من العسل الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. طريقة التحضير: احضرى وعاء كبير عميق.

ضعى النشا، ثم أضيفي إليه ملعقتان عصير الليمون.

أضيفي ملعقة الكركم، ملعقة الحليب البودر، ملعقة العسل الأبيض ملعقة بيكربونات الصوديوم.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

افردي كمية من الخليط على البشرة ووزعيها عليه جيدا.

يترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ باستخدام الغسول المناسب للبشرة.

يكرر عمل هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة واضحة.

يجب أن تتجنبي أشعة الشمس المباشرة بعد استخدام هذا الماسك. طريقة تبييض الوجه بالنشا وماء الأرز لكي سيدتى وصفة بمكونات بسيطة وسريعة، يمكنك بها إحضار ماسك الوجه بالنشا وماء الأرز بالطريقة التالية: المكونات: ما يعادل نصف كوب من الأرز المطحون.

أربع ملاعق من المياه.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من النشا. طريقة التحضير: إطحني الأرز جيدًا، حتى يصبح مسحوق ناعم.

امزجي الأرز و النشا، مع إضافة قطرات من الليمون.

ضعى الخليط على النار حتى يصبح سميك.

ارفعى الخليط حتى يبرد تمامًا.

افردى الخليط على الوجه لعمل قناع.

اتركي الماسك لمدة لا تقل عن خمسة وعشرون دقيقة.

اغسلى وجهك بالماء الدافئ جيدا مع إستخدام الغسول الجيد لنوع البشرة، وذلك لإزالة بقايا الماسك.

يكرر هذا الماسك مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة رائعة. عمر شويل - جدة طريقة سحرية وخطوات بسيطة لتبييض الوجه بالنشا والنتيجة غير متوقعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سحرية وخطوات بسيطة لتبييض الوجه بالنشا والنتيجة غير متوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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