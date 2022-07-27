نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفه جبارة للتبيض..تفتيح اليدين والقدمين والوجه والأماكن الداكنة في الجسم بالوصفة السحرية هتلاحظي الفرق بنفسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح وتبيض اليدين والقدمين والوجه والأماكن الداكنة في الجسم بالوصفة السحرية، يوجد الكثير من الأشخاص التي تعاني من اسمرار البشرة ووجود بقع غامقة بها، وهذه المشكلة تسبب الإزعاج لمن يعاني منها حيث أن هناك العديد من الوصفات والطرق التي يمكن استخدامها من أجل تفتيح البشرة سواء من خلال استخدام الكريمات الطبية أو اللجوء إلى الطبيب، ولكن ذلك يستهلك الكثير من الأموال ومن أجل ذلك سوف نوضح في هذا المقال كيفية استخدام الطرق الطبيعية في تبييض البشرة والتخلص من اسمرارها.

تفتيح وتبيض اليدين والقدمين والوجه والأماكن الداكنة

هناك عدد كبير من الوصفات الطبية التي يمكن استخدامها من أجل الحصول على بشرة بيضاء وجميلة ومنها ما يلي:

الزبادي لتبيض وتفتيح الوجه

حيث أنه من المنتجات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة للبشرة ويساعد في تفتيح البشرة بشكل كبير، ويتم تطبيق الوصفة عن طريق التالي:

يمكن استخدام الزبادي كما هو من دون أي إضافات ووضعه على البشرة وفرك الزبادي على البشرة.

ثم اتركيه لمدة خمس دقائق وبعدها اغسلي الوجه بالماء الدافئ، وعند الاستمرار على هذه الوصفة سوف تلاحظين الفرق في تفتيح وشد البشرة ونضارتها .

العسل لتقشير وتفتيح الوجه والجسم

فهو من المواد الطبيعية الذي يعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها، كما أنه يحتوي على مواد تساهم في القضاء على حب الشباب، ويتم استخدامه عن طريق التالي:

قومي بخلط ملعقة من العسل الأبيض مع ملعقة صغيرة من الحليب البودرة و عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك قومي بفرد المزيج على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

طرق طبيعية لتبييض اليدين

تتعرض اليدين لأشعة الشمس الضارة والتي تسبب في غمقانها وتغيير لونها عن اللون الطبيعي، وهناك العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها في ذلك ومنها ما يلي:

الليمون والحليب لتبييض اليدين