لأحلى سندوتش اعملى مربى التفاح الشهية بأبسط الطرق لطعم رائع ومميز

تعد مربى التفاح من السكريات الصحية والخفيفة التي يتم تناولها على وجبة الإفطار لإعطاء الطاقة والحيوية في بداية اليوم بجانب الخبز والحليب أو الشاي، وهي مفيدة جدا للأطفال والكبار ولا ينصح بتناولها لمرضى السكرى، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة ونكهة شهية وهي نكهة التفاح حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ايضا يمكن تحضير هذه المربى في وقت قصير، وتتكون هذه المربى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السكر والتفاح والليمون ومكونات آخرى، كما أن المربى نكهات آخرى كثيرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مربى التفاح الشهية بطعم مميز وبأقل تكلفة في المنزل.

مكونات عمل مربى التفاح

تحتوي مربى التفاح على بعض المكونات الإقتصادية والبسيطة المتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٣ كيلو من التفاح الأخضر.

٢ عود من القرفة.

كيلو من السكر.

٤ حبات من القرنفل.

كوبين من الماء.

٣ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير مربى التفاح بطعم رائع ومذاق مميز وشكل ناجح مثل الجاهز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل التفاح بشكل جيد، ثم نقوم بتقشيره ونزع البذور منه. بعد ذلك نقوم بتقطيعه إلى مكعبات صغيرة، ثم نرص التفاح بإناء عميق إلى طبقات ونضع بينها السكر. ثم بعد ذلك نضيف فوقه حبات القرنفل وأعواد القرفة وعصير الليمون مع كوبين من الماء. بعد ذلك نضع الإناء على نار هادئة مع تغطيته بشكل جيد، ثم بعد ذلك نقوم بالتقليب كل خمس دقائق. نترك المربى على النار لمدة لا تقل عن ساعة ونصف تقريبا حتى نحصل على قوام المربى. بعد ذلك نحضر برطمان من الزجاج ونسكب بها المربي ونحتفظ بها داخل الثلاجة لحين استخدامها. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى مربى تفاح لفطور شهي وصحي لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

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هناك عدة فوائد القرفة على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

تمنع من تكتل الدم بسبب الزيوت الموجودة بها التي تحمي من تخثر الدم.

تقلل من الإلتهابات وتقاوم الجراثيم كما يعمل على زيادة مناعة الجسم.

يخفف مستوي السكر في الدم كما تؤدي إلى إبطاء سرعة الهضم كما يساهم في خسارة الوزن.

كما تخفف من تقلص الرحم والآم الدورة الشهرية بشكل كبير.

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لتحضير مربي المشمش بقوام مظبوط لا يقاوم يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-