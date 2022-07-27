4 حبات كالسحر معجزة في تخسيس الكرش والجناب وإزالة الأفخاذ في3 أيام

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عمر شويل - جدة لبان الدكر للتخلص من الكرش، لبان الدكر او الكندر هو من اشهر أنواع البان منذ سنوات طويلة ويعرف بفوائده العديدة، وقد تم استخدامه في الكثير من الوصفات الطبية والتحميلة، ويستخدم كمشروب وكماسك ونتائجه مذهلة ويستخدم أيضا للحموضة والتخلص من الماء الزائد بالجسم والتخلص من الكرش، ويتم استخدامه للتخلص من الكرش إذا تم تناوله بشكل صحيح، يعتبر اللبان الدكر هو عبارة عن مادة يتم استخراجه من اشجار”الاوليبم” وله شعبية كبيره في صناعة مستحضرات التجميل والتخسيس وفوائده لا تعد ولا تحصي.

فوائد لبان الدكر

1-يستخدم اللبان الدكر للفم والأسنان للتخلص من الروائح الكريهة

2-عند تناول البان الدكر يقوم بتقوية اللثة

3-يساعد في شد الجسم ويقوي العضلات

4-يساعد في التخلص من الم البطن والصداع وتقلب المزاج

5-يساعد في طرد الغازات ويعمل على تنظيم القولون

6- يساعد على منع فتح الشهية ويحسسك بالشبع

7-يساعد في التخلص من عسر الهضم

8-يساعد في حرق دهون الجسم وخصوصا الكرش بشكل اسرع

9-يعمل على شد ترهلات الجسم

10- يساعد في تقليل الرغبة في تناول السكريات ويعمل على تنظيم مستوي السكر في الدم.

لبان الدكر مع ورق النعناع

من أفضل المشروبات السحرية التي تعمل علي أنقاص الوزن بشكل سريع، في وعاء علي النار ضعي معلقة صغيرة من لبان الدكر مع اوراق النعناع حتي الغليان، تناولي المشروب وهو دافيء، يوميا مرتين قبل الفطار والعشاء، مع تقليل الوجبات والابتعاد عن الحلويات والمشروبات الغازية وتناول الماء بكمية كبيرة للقضاء علي سموم الجسم وومساعدة الجسم علي التخسيس سوف تلاحظين نتيجة مذهلة.

وصفة مشروب لبان الدكر لتخسيس الكرش

المكونات

نصف كوب من لبان الدكر

كوب ونصف من الماء

طريقه وصفة لبان الدكر للتخلص من الكرش

1-يتم وضع كميه البان في وعاء

2-يوضع الماء على النار حتى يتم الغليان

3-نضع الماء المغلي على البان

4-يغطي ليلة كاملة حتى يذوب البان في الماء المغلي

5-في اليوم الثاني تكون الوصفة تحول لونها إلى اللون الأبيض مثل الحليب

6-عليك بتناول كوب واحد في اليوم لمدة شهر كامل

7-لابد من الالتزام بتناول الوصفة يوميا لمدة لا تقل عن شهر للحصول على نتيجة ووزن مثالي وجسم مشدود والتخلص من الترهلات التي تأتي بعد الولادة عند السيدات في الكرش وترهلات الأفخاد والظهر فهذه وصفة رائعه ونتائجها ممتازة.

فوائد لبان الدكر للبشرة

اليكم فوائد لبان الدكر للبشرة فوائد مذهلة ويمكنك الاستفادة منه:

منقوع لبان الدكر عند استخدامه علي البشرة يعمل علي ترطيبها وشد البشرة

يعمل علي التخلص من مشاكل حب الشباب

فعال في التخلص من التجاعيد وشد الوجه

يقلل من ظهور الخطوط الرفيعة

مطهر طبيعي للبشرة ويعمل علي تنظيفها بعمق

وصفات طبيعية للتخسيس

من أفضل الطرق التي تساعد على التخسيس هو تناول الماء به القليل من عصير الليمون ويحلى بملعقة من العسل ويتم تناول المزيج على معدة فارغة فور النهوض من النوم.

يتم مضغ فصين من الثوم عند الاستيقاظ من النوم حتى أن تصبح من العادات اليومية لأنه يساعد بدرجة كبيرة في التخلص من دهون البطن.

تناول بذور الكمون من خلال غليها في كمية مناسبة من الماء ويتم تناول المشروب دافئ.

أضرار لبان الدكر

بالرغم من فوائده التي لا تعد ولا تحصي ألا انه يوجد به أضرار إذا تناوله بكميات كبيرة، يمكن أن يحدث الاصابة بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد إذا تم استخدامه مثل البخور، واذا تم استخدامه بشكل كبير فقد يقلل القدرة على التركيز

وصفه لبان الدكر للبشره

يمكن استخدام لبان الدكر للبشره للتخلص من البقع الداكنه وشد البشرة والتخلص من التجاعيد ويعالج المسام الواسعة لأنة يحتوي على الكولاجين الطبيعي الذي يستخدم في مستحضرات التجميل، طرق تحضيره سهله وبسيطه ضعي لبان الدكر في كوب من الماء لمدة ليلة كامله حتى تتحول الماء إلى اللون الأبيض، ويضع على البشرة مثل الماسك ويمكن استخدامه بشكل يومي قبل النوم نتائجه مذهله، ويوضع المزيج في الثلاجة لوقت استخدامه.

وصفة طبيعية للتخسيس