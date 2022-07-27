نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مقشر طبيعي للبشرة يخلصك من الجلد الميت ويجعلها ذو ملمس حريري في المقال التالي
ماسك لتقشير البشرة، تحتاج البشرة من حين لأخر إلى عمل تقشير لها من أجل منحها النضارة والبشرة الصافية، حيث تتعرض دائما الطبقة الخارجية للبشرة إلى الكثير من العوامل والملوثات التي تؤدى إلى تدمير خلاياها مثل التعرض الكثير لأشعة الشمس والإفراط فى وضع المكياج على البشرة أو بسبب التقدم بالعمر وقلة إفراز الكولاجين بها بشكل طبيعي، لذلك يجب إزالة الخلايا الميتة عن الوجه ليتم نمو الخلايا الجديدة بعيدا عن استخدام مقشرات الوجه المكلفة والمليئة بالمواد الكيميائية التي قد تضر بالبشرة وتسبب لها الالتهابات، لذلك نعرض لكم بعض الوصفات الطبيعية لتقشير الوجه بمكونات من مطبخك وأمنة جدا على بشرتك.
خلطات تقشير الوجه
ماسك الشوفان: قومى بإحضار وعاء اخلطي به ملعقة من الشوفان المطحون، وملعقتين من السكر البنى البودر وملعقة عسل وثلاث ملاعق من زيت الزيتون يتم إضافيهما بشكل تدريجي مع التقليب حتى تحصلي على معجون، ثم قومى بتدليك الوجه بالماسك لعدة دقائق بحركات دائرية ثم اشطفي الوجه بالماء الفاتر.
ماسك القهوة لتقشير البشرة
- قومى بخلط نصف كوب من مسحوق القهوة مع ربع كوب من زيت جوز الهند، وقومى بمزجهم جيدا.
- قومى بتدليك البشرة بالمزيج لمدة 5 دقائق على الأقل ثم يتم شطف الوجه جيدا بالماء الفاتر حتى تتخلصي من جميع أثار الماسك.
ماسك الموز
- قومى بهرس ثمرة من الموز ثم أضفي عليها ملعقتين من السكر وملعقة من العسل، وامزجيهم معا جيدا.
- قومى بتدليك الوجه بالماسك بحركات دائرية لعدة دقائق ثم يتم شطفه بالماء البارد.
- مع التكرار اليومي سوف تلاحظين نعومة بشرتك والتخلص من الجلد الميت إلى الأبد، وبدون الحاجة إلى شراء المقشرات من المحلات.
ماسك البابايا
- احضري ثمرة من البابايا الطازجة، واخرجي لب البابايا وقومى بهرسه جيدا حتى يصبح ناعما.
- أضفى بعض من قطرات عصير الليمون إلي البابايا المهروسة واخلطيهم معا جيدا.
- ضعي الماسك على بشرتك مع عمل تدليك برفق بأصابع يديك على هيئة حركات دائرية لمدة 5 دقائق.
- اشطفي الوجه جيدا بالماء البارد ثم تجفيفه وتمتعي ببشرة صافية وناعمة وخالية من أي شوائب أو أتربة.
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