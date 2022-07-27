انفخي خدودك.. الخميرة والزبادي تسمين ونفخ الخدود والوجه النحيف بسرعه الصاروخ بدون بوتكس بطريقه طبيعية

تعرفي على طريقة عمل وصفة النشا والزبادي لنفخ الخدود بنفسك في المنزل، حيث ترغب الكثير من الفتيات في الحصول على بشرة خالية من أي عيوب وكذلك هناك بعض الفتيات التي تعاني من نحافة وجهها وترغب في الحصول على وجه سمين وخدود كبيرة، وقد تلجأ السيدات إلى حقن البوتوكس والفيلر التي تعمل على شد الوجه ونفخ الخدود والشفايف وغيرها، وكل ذلك يا عزيزتي طرق غير آمنة تمامًا على صحتك أولًا.

طريقة عمل وصفة النشا والزبادي لنفخ الخدود

المكوّنات المطلوبة لتحضير الوصفة:-

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية والنشا.

نصف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

كمية مناسبة من بودرة الأطفال.

ماء ورد للترطيب.

زيت زيتون طبيعي.

عصير ليمون طازج.

طريقة وخطوات تحضير وصفة الزبادي لنفخ الخدود:-

أول شيء قومي بوضع الخميرة مع الماء حتى تذوب وستجدي تفاعلات وهي تفاعل الخميرة مع الماء.

بعد ذلك ضعي المكونات كلها مع الماء والخميرة وقلبيهم حتى يصبح الخليط عبارة عن عجينة متجانسة وطريّة.

ثم قومي بغسل بشرتك جيدًا وابدئي في تدليك خدودك بالخليط ودلكي جيدًا لمدة ثلاث دقائق تقريبًا.

اتركيه على خدودك ووجه لمدة نصف ساعة على الأقل ثم قومي بغسل بشرتك بماء دافئ ثم بارد.

كرري هذه الوصفة يوميًا حتى تحصلي على النتيجة التي ترغبين فيها والنتائج تظهر بعد عدة مرات من الاستخدام.

وصفة الخميرة لتسمين الوجه

المكوّنات المطلوبة لعمل الوصفة:-



ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة من الحلبة الجافة.

كوب صغير من الماء الدافئ.

نصف ملعقة من نشا الذرة.

عصير ليمون.

خطوات تحضير وصفة الحلبة لنفخ الخدود وتسمينها:-