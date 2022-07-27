للعرايس جسمك هينور.. أقوي خلطة مغربية سحريه لتبييض الجسم من اول استعمال وازالة السواد والبقع في ثواني

إليكم أفضل خلطات طبيعية لتبييض الجسم، قبل فترة الزواج تقوم الفتاة بالاهتمام بكل شيء في شكلها وجسمها حتى تدخل حياة جديدة بشكل جذاب وبدون أي عيوب، فالاهتمام بالنفس والعناية بها أمر ضروري ولازم ولكن هناك بعض الفتيات التي تهمل نفسها قبل الزواج وتبدأ في الاهتمام به في فترة الزواج، على كل الأحوال وإلى كل الفتيات نقدم لكم وصفات طبيعية مجرّبة ولها فعالية كبيرة في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم.

خلطات طبيعية مغربية لتبييض الجسم في فترة قصيرة

نقدم إليكم بعض الخلطات الطبيعية لكل العرائس والفتيات والتي تعطي أفضل تفتيح ومن بين هذه الخلطات ما يلي:-خ

خلطة الخيار وماء الورد للتفتيح

المكونات المطلوبة:-

ثمرة خيار كبيرة الحجم.

أربع ملاعق كبيرة من كريم الجلسرين الطبي.

عدة ملاعق من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

خطوات وطريقة تحضير وصفة الخيار للتفتيح:-

أول خطوة قومي بغسل الخيار جيدًا وقومي بتقشيره وبعدها قومي بوضعه مع المكونات داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم خلطهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بإخراجه من الخلاط الكهربائي وضعي الخليط داخل علبة زجاجية صغيرة ونظيفة وضعيها داخل الثلاجة حتى تتماسك قليلًا.

اشطفي المنطقة التي تريدين تفتيحها ثم قومي بفرد الخليط عليها ودلكي بحركات دائرية لطيفة على المنطقة واتركيها عليها نصف ساعة تقريبًا.

وبعد أن يجف الخليط من على المنطقة قومي بشطفه بماء بارد وقومي بتمرير قطعة من الثلج حتى تنغلق مسام الجلد وكرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.

خلطة الموز والبابايا للتفتيح

المكونات المطلوبة:-

ثمرة بايايا كبيرة.

حبة موز ناضجة.

ماء ورد.

خطوات وطريقة تحضير وصفة الموز للتفتيح:-