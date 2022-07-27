طريقة عمل عجينة الجلاش في المنزل بخطوات بسيطة ووداعاً لشراؤه من الخارج

طريقة عمل عجينة الجلاش، لكل عشاق الجلاش الذين يستمتعون بتناوله بأكثر من طريقة فمنه الحادق وكذلك الحلو، فأبدع سيدات المنازل في إعداد العديد من الأطعمة المختلفة منه، حيث يوجد العديد من الكبار والصغار الذين يفضلون تناوله، لذلك يقوموا بشرائه من المحلات بأسعار عالية، بالإضافة إلى أنه قد يكون غير طازج، فهو من الوجبات الخفيفة في تناولها، علاوة على ذلك حرصت السيدات على إعداده في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة غير مكلفة، لذلك يبحثن العديد منهن عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن العديد من الوصفات لإعداده في المنزل وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

طريقة عمل عجينة الجلاش

يمكنك وبكل سهولة إعداد الجلاش في المنزل وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار كلا من مقدار من 4 أكواب من الدقيق.

بيضتان.

كوب وربع من الماء.

مقدار 2 كوب من النشا.

طريقة التحضير:

قومي بمزج كل من الماء والدقيق والبيض جيداً للحصول على عجينة متماسكة ثم تترك قليلاً.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة وتترك مرة أخرى.

قومي برش سطح متساوي بنشا، ثم قومي بفرد العجينة جيداً طبقة رقيقة.

نقوم بالتخلص من باقي العجينة بنفس الطريقة وتركها فوق بعضها ورش كل طبقة بالنشا.

يتم حشوها بالحشو المفضل لديكي، سواء حلو أو حادق.

وصفة أخرى لعمل عجينة الجلاش

يمكنك إعدادها بطريقة سهلة وسريعة من خلال المكونات الآتية:

إحضار مقدار خمس أكواب دقيق.

مقدار خمس ملاعق من الزبدة أو السمن.

القليل من الملح.

مقدار كوبان من الماء.

أربع بياض بيض.

طريقة التحضير:

يتم إحضار وعاء وإضافة كلا من المكونات ومزجها جيداً، مع مراعاة إضافة الماء بالتدريج.

ثم يتم عجنهم جيداً للوصول إلى عجينة متماسكة ونتركها لترتاح.

تقسم العجينة إلى أجزاء ويتم فردها برش القليل من الدقيق.

يتم رش النشا عليها وجعلها خفيفة جداً وتركها لترتاح ثم يتم استخدامها وحشوها بأي نوع مفضل لديك.

في الختام فقد تعرفنا على طريقة عمل عجينة الجلاش وذلك بوصفات سهلة وسريعة وغير مكلفة للغاية، للحصول على عجينة رائعة للجلاش يتم استخدامها في أي وقت.