شعرك هيطول بسرعه الصاروخ…قرص واحد على الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات فراغات الشعر هتلاحظى الفرق من أول أسبوع

قرص واحد على الشامبو لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات فراغات الشعر، تسعى كل النساء إلى أن تحصل على شعر طويل وناعم وكثيف وكل المميزات والمواصفات الجيدة في الشعر، حيث أن الشعر من علامات الجمال لدى المرأة ولذلك تقوم بالاهتمام به بشكل كبير، وهناك الكثير من السيدات التي تمتلك شعر قصير وتريد تطويله وتقوم باستعمال شتى الطرق في ذلك، ولكن من دون أي جدوى ولذلك في سطور المقال التالي سوف نوضح كيفية استخدام الأسبرين من أجل تطويل الشعر بطريقة بسيطة.

كيفية استخدام الأسبرين من أجل تطويل الشعر

بالرغم من أن هناك العديد من المنتجات التي يمكن استخدامها للحصول على شعر طويل .

ولكن هناك الكثير لا يستطيعون الحصول عليها بسبب تكلفتها العالية.

ولكن من خلال استخدام الأسبرين وبتكلفة بسيطة يمكنكم تطويل الشعر بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الآتي:

في وعاء ضعي ملعقة صغيرة من الشامبو، ثم بعد ذلك احضري قرص من الأسبرين و افرميه جيداً حتى يصبح بودرة ناعمة.

بعد ذلك ضيفي الأسبرين إلى الشامبو وامزجي المكونات جيداً حتى تختفي بودرة الأسبرين.

قومي بوضع ¼ ملعقة من زيت الزيتون على الخليط السابق واخلطيه جيداً مع باقي المكونات.

قومي باستخدام المزيج على الشعر مرة واحدة كل أسبوع، من خلال وضعها على الشعر وتدليك الشعر جيداً لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

عندما تقومين بتكرار الوصفة بشكل أسبوعي والاستمرار عليها ستلاحظين الفرق في الشعر وسوف يطول مع الوقت.

فوائد الأسبرين للشعر

قبل أن نتعرف على كيفية استخدام الأسبرين للشعر من أجل تطويل الشعر يجب أن نعرف ما هي فوائده وهي كالتالي:

يمكن من خلال استخدام الأسبرين للشعر التخلص من القشرة والقضاء عليها نهائياً.

يساهم استعمال الأسبرين للشعر على علاج تساقط الشعر، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية بصيلات الشعر.

يعمل استخدام الأسبرين للشعر على زيادة لمعانه وقوته كما أنه يعالج الشعر من الجفاف.

يساعد على فرد الشعر وتنعيمه ولذلك فهو حل مثالي لمن يعاني من الشعر المجعد.

كما أنه يجعل الشعر يحافظ على الزيوت الموجودة به لأطول فترة ممكنة.

يساهم في تطويل الشعر وزيادة إنباته بشكل كبير.