نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق فرد الشعر المجعد والخشن في البيت بخلطات طبيعية.. ستجعله حريري وناعم في المقال التالي
فرد الشعر طبيعيا، تعد مشكلة الشعر التجعد من أكثر المشاكل التي تواجه الفتيات وتسبب لها الانزعاج وتفقدها الكثير من الثقة بالنفس أمام الأحرين، وهناك من يلجأ إلى استخدام الحرارة من أجل الحصول على شعر مفرود وانسيابي مثل استخدام مكواة الشعر أو المجفف الكهربائي، ومنهم من يلجأ إلى استخدام مواد الفرد الكيميائية التي تؤدى إلى إتلاف الشعر وهلاكه مع مرور الوقت، لذلك نقدم لكى بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنها تحويل الشعر المموج أو المجعد إلى شعر مفرود بنسبة كبيرة، كما تعمل هذه الوصفات على تغذية الشعر ونموه بشكل صحي وستلاحظي نتائج مبهرة مع كثرة الاستخدام.
طرق فرد الشعر طبيعيا
الزيوت الدافئة: إن استخدام الزيت الدافئ على الشعر من أفضل الطرق التي تساعد على ترطيب الشعر وفرده بشكل سلس، وهناك الكثير من الزيوت الفعالة والمغذية للشعر التي يمكن استخدامها ومنها زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت اللوز، زيت جوز الهند، ويمكن تطبيق الوصفة عن طريق الخطوات التالية:
- قومى بتدفئة الزيت المراد أو مجموعة من الزيوت فى الميكرويف لمدة 20 ثانية.
- قومى بتدليك فروة رأسك بالزيت الدافئ حوالى ربع ساعة، ثم مشطي الشعر ليتم توزيع الزيت على الشعر بالكامل.
- ضعي منشفة مبللة بالماء الدافئ على شعرك واتركيه لمدة 40 دقيقة.
- اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم مع تكرار الوصفة عدة مرات.
حليب جوز الهند لفرد الشعر المجعد
- احضري وعاء زجاجي ضعي به كوب من حليب جوز الهند مع قطرات من عصير الليمون.
- ضعي الوعاء فى الثلاجة حتى يتجمد وتتكون طبقة متماسكة على الوجه.
- افركي فروة رأسك بهذه الطبقة لعدة دقائق، ثم غطى رأسك بمنشفة دافئة واتركيه لمدة 30 دقيقة.
- اغسلي شعرك بالشامبو والماء جيدا.
البيض وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن
- احضري وعاء ضعي به بيضتين مع أربع ملاعق من زيت الزيتون، وقومى بخفقهما جيدا.
- وزعي الخليط على شعرك ثم مشطيه حتى يتم توزيعه جيدا.
- قومى بتغطية رأسك بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة 40 دقيقة.
- اغسلي شعرك بالماء والشامبو جيدا.
- مع التكرار مرتين أسبوعين سوف تلاحظين فرد الشعر والتخلص من أي تموجات فيه إلى جانب أنه يصبح كثيف وطويل للغاية.
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