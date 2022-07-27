طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة وشدها سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق 50 سنة هتبقي ملكة جمال 

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ينتشر استخدام لبان الدكر منذ القدم، حيث يستخدمه البعض في علاج بعض الأمراض الجسدية، كما يستخدم في علاج مشاكل بشرة الوجه والجسم، فهو ممتاز في تغذية البشرة ويطلق عليه كولاجين طبيعي، حيث أن مشاكل البشرة منتشرة بين جميع الفتيات ما بين ظهور حب الشباب والأماكن الداكنة في الجسم والتصبغات، واستخدام كريمات التفتيح للتخلص من هذه المشاكل يسبب ضرر كبير على البشرة، لذلك يمكن استخدام لبان الدكر في التخلص من الرؤوس السوداء و غمقان البشرة، لذلك لفوائده العديدة للبشرة يمكن استخدامه في تفتيح لون البشرة بسرعة، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة شد وتبيض البشرة بلبان الدكر.
طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة
تظهر تجاعيد البشرة عند كثير من الفتيات في سن مبكر، نتيجة نقص الوزن أو ضعف الوجه، لذلك تحتاج الفتيات والسيدات إلى وصفات تساهم في شد بشرة الوجه للتخلص من التجاعيد والتصبغات المنتشرة، ويعتبر لبان الدكر من أهم هذه الوصفات الذي يعتبر ماسك سحري وسريع في حل مختلف مشاكل البشرة، كما يعيد للبشرة جمالها وبياضها الطبيعي، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.
المكونات
- ثلاث ملاعق من لبان الدكر.
- ماء ساخن.
- زجاجة رذاذ.
طريقة تحضير كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة
الحفاظ على جمال ولمعان البشرة يحتاج إلى عمل ماسك للبشرة بشكل دائم، حيث تحتاج البشرة إلى نظافة دائمة للتخلص من أي تصبغات أو تجاعيد منتشرة على الوجه أو الجسم، ولبان الدكر من المكونات الطبيعية التي تدخل في الكثير من المجالات الطبية المفيدة للجسم، ويمكن استخدامه في شد البشرة من خلال إتباع ما يلي.
- الخطوة الأولى يتم فيها تحضير ماسك البشرة وهو وضع لبان الدكر في وعاء.
- بعدها نضيف الماء الساخن إلى لبان الدكر.
- يترك لبان الدكر في الماء لمدة يوم كامل مع التقليب كل ساعتين.
- بعد ذلك يتم تصفية الخليط.
- نضع ماء لبان الدكر في الزجاجة الرذاذ.
- نرش البشرة بهذا الخليط بشكل يومي قبل النوم.
- نستمر في استخدام الخليط بشكل يومي حتى تصل البشرة إلى درجة البياض المطلوبة.
- يساهم لبان الدكر في تفتيح لون البشرة بسرعة.
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