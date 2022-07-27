كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين والتخلص من سواد المفاصل نهائيا من أول استعمال 

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين، تتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى إصابة منطقة يدي وقدمي المرأة إلى الاسمرار وظهور بعض البقع الداكنة التصبغات، ومن أهم تلك العوامل هي التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف، إلى جانب تعرض البشرة للكثير من الالتهابات وتكون الفطريات، كما أن الأعمال المنزلية التي تقوم بها ربة المنزل في سبيل تنظيف المنزل وتنظيمه، تؤثر بدورها بشكل سلبي على نعومة الأيدي والرجلين، وتؤدي إلى تعرضهما للجفاف بما يؤدي إلى اسمرارهم، علاوةً على تكوين بعض الخطوط الرفيعة، لذلك ظهرت الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على حماية تلك المناطق من الاسمرار، والعمل على تفتيحها بشكل سريع وبأقل مجهود، خاصةً للمرأة العاملة التي لا تجد متسع من الوقت من أجل الاهتمام ببشرتها.

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الملح الأبيض الخشن.

طريقة التحضير

نقوم بخلط عصير الليمون مع الملح الخشن في إناء مناسب الحجم، وقلبيهما جيداً إلى أن يتكون خليط متجانس القوام.

قومي بغسل مناطق اليدين والرجلين ثم قومي بتجفيفهم جيداً.

افردي الماسك الناتج على تلك المناطق، ثم ابدئي بفركهم بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

قومي بترطيب بشرتك في تلك المناطق باستخدام نوع كريم مرطب قومي مناسب لنوع بشرتك (سواء جافة أو مختلطة أو دهنية)، لترطيب يديك ورجليك.

كرري تلك الوصفة من مرة واحدة إلى مرتين كل أسبوع، وستلاحظين أن اللون أصبح أفتح، مع زيادة نعومتهم.

وصفة الحليب والبرتقال لتبيض اليدين والرجلين

ثمرتان من البرتقال.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير