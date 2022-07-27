نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين والتخلص من سواد المفاصل نهائيا من أول استعمال في المقال التالي
كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين، تتعدد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى إصابة منطقة يدي وقدمي المرأة إلى الاسمرار وظهور بعض البقع الداكنة التصبغات، ومن أهم تلك العوامل هي التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة في فصل الصيف، إلى جانب تعرض البشرة للكثير من الالتهابات وتكون الفطريات، كما أن الأعمال المنزلية التي تقوم بها ربة المنزل في سبيل تنظيف المنزل وتنظيمه، تؤثر بدورها بشكل سلبي على نعومة الأيدي والرجلين، وتؤدي إلى تعرضهما للجفاف بما يؤدي إلى اسمرارهم، علاوةً على تكوين بعض الخطوط الرفيعة، لذلك ظهرت الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على حماية تلك المناطق من الاسمرار، والعمل على تفتيحها بشكل سريع وبأقل مجهود، خاصةً للمرأة العاملة التي لا تجد متسع من الوقت من أجل الاهتمام ببشرتها.
كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين
المكونات
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من الملح الأبيض الخشن.
طريقة التحضير
- نقوم بخلط عصير الليمون مع الملح الخشن في إناء مناسب الحجم، وقلبيهما جيداً إلى أن يتكون خليط متجانس القوام.
- قومي بغسل مناطق اليدين والرجلين ثم قومي بتجفيفهم جيداً.
- افردي الماسك الناتج على تلك المناطق، ثم ابدئي بفركهم بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.
- اتركي الماسك على بشرتك لمدة 30 دقيقة.
- اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.
- قومي بترطيب بشرتك في تلك المناطق باستخدام نوع كريم مرطب قومي مناسب لنوع بشرتك (سواء جافة أو مختلطة أو دهنية)، لترطيب يديك ورجليك.
كرري تلك الوصفة من مرة واحدة إلى مرتين كل أسبوع، وستلاحظين أن اللون أصبح أفتح، مع زيادة نعومتهم.
وصفة الحليب والبرتقال لتبيض اليدين والرجلين
- ثمرتان من البرتقال.
- كوب من الحليب.
طريقة التحضير
- قومي بتقشير تمرتي البرتقال في وعاء مناسب.
- نترك القشور معرضة للشمس لعدة ساعات، حتى تجف تماماً.
- نضع القشور في المطحنة الكهربائية، حتى يتم طحنهم وتحولهم إلى بوردة.
- نضيف الحليب إلى القشور المطحونة، وقلبيهما جيداً حتى يتجانس قوامهم معاً، وتحصلي على ماسك متجانس القوام.
- افردي الماسك الناتج على بشرتك، ثم اتركيه لمدة نصف ساعة.
- ثم بعد ذلك اغسلي يديك ورجليك جيداً بالماء الفاتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين والتخلص من سواد المفاصل نهائيا من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.