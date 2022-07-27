نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وتقويته وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو من أول استعمال في المقال التالي

وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وتقويته، تعاني الأغلبية العظمى من مشكلة تساقط الشعر والصلع المبكر، نظراً للكثير من الأسباب والعوامل الخارجية، بما يصيب الفتاة بانعدام الثقة في نفسها والإحراج أمام الآخرين، لذلك نستعرض لك عزيزتي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على علاج مشكلة الصلع المبكر وتساقط الشعر، دون الحاجة إلى استخدام منتجات تجارية عالية التكلفة والتي قد لا تكون فعالة مع بعض أنواع الشعور. وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وتقويته المكونات ملعقتان من الزنجبيل.

ملعقتان من الثوم. طريقة التحضير قومي بوضع الثوم والزنجبيل في المطحنة الكهربائية.

قومي بتشغيل المطحنة إلى أن يتم طحن الثوم والزنجبيل معاً جيداً، ويتحولا إلى عجينة تشبه قوام المعجون.

قومي بإضافة بضع قطرات من زيت الزيتون إلى العجينة، وامزجيهما بشكل جيد، حتى تحصلي على ماسك متماسك القوام.

ابدئي بتسخين الماسك قليلاً من خلال وضعه في وعاء في الميكروويف، أو في حمام مائي، حتى يتحول لون الماسك إلى البني.

انتظري حتى يبرد الماسك قليلاً، ثم افرديه على كامل أجزاء شعرك مع التركيز على الجذور والأطراف.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 60 دقيقة، مع تغطية شعرك بالبونيه.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو (من أجل التخلص من رائحة الثوم النفاثة).

قومي بوضع القليل من البلسم على شعرك لمدة 10 دقائق، ثم قومي بشطفه بالماء البارد من أجل ترطيب شعرك.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة زيت الزيتون لعلاج تساقط الشعر وتقويته ملعقة واحدة من القرفة المطحونة.

ملعقة واحدة من العسل الأبيض.

كوب من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بخلط مطحون القرفة مع العسل وزيت الزيتون في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

طبقي الماسك على شعرك مع التركيز على فروة الرأس، وانتظري لمدة تتراوح من (10-15 دقيقة).

ثم قومي بعد ذلك بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، وستلاحظين الفرق واضحاً من حيث توقف سقوط شعرك في أقل وقت ممكن. عمر شويل - جدة وصفة هندية لعلاج تساقط الشعر وتقويته وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو من أول استعمال - ثقفني

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