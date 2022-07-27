وصفة إزالة الشعر بالفازلين نهائيا من الجذور بدون ألم وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

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وصفة إزالة الشعر بالفازلين، تتعدد الطرق والأساليب التي تلجأ إليها السيدات والفتيات من أجل إزالة الشعر الزائد، ومنها شفرات الحلاقة النسائية، والسويت، وماكينة البراون، وكريمات إزالة الشعر، وأخيراً ظهرت طريقة إزالة الشعر بتقنية أجهزة الليزر، وتستخدم كل سيدة أو فتاة الطريقة التي تتناسب معها وفقاً لنوع بشرتها، إلا أن بعض تلك الطرق لا يكون فعالاً أو يؤدي إلى نمو الشعر بطريقة أسرع وبشكل أخشن من ذي قبل، بما يؤدي إلى الشعور بالانزعاج والإحباط وخاصةً للسيدات المتزوجات، والبعض الآخر يؤدي إلى الشعور بألم شديد أثناء عمليات التخلص من الشعر.
وصفة إزالة الشعر بالفازلين
المكونات
- 3 ملاعق من الفازلين الأصلي (وفقاً لحجم المناطق المراد إزالة الشعر منها).
- ماكينة موس حلاقة.
طريقة التحضير
- نقوم بدهن المنطقة التي ينمو بها الشعر الزائد بالفازلين.
- نبدأ بتمرير الموس على المنطقة المدهونة بالفازلين، لتزيلي الشعر الزائد في اتجاه نمو الشعر.
- نقوم بدهن طبقة أخرى من الفازلين على نفس المنطقة التي أزلتي الشعر منها، مع تدليكها برفق لبضع دقائق.
- وستلاحظين تخلصك من الشعر الزائد في وقت قياسي، وبدون الشعور بأي ألم، مع ترطيب بشرتك وجعلها أكثر نعومة وحيوية.
وصفة الفازلين ونبات السعد لإزالة الشعر الزائد
يمكنك استخدام تلك الطريقة في التخلص من الشعر الزائد من منطقة العانة:
المكونات
- ملعقة كبيرة من الفازلين.
- ملعقة كبيرة من نبات السعد المطحون.
- أشرطة لاصقة.
طريقة التحضير
- قومي بوضع ملعقة الفازلين في حمام مائي أو في إناء في الميكروويف، حتى يذوب تماماً، ويصبح قوامه سائلاً.
- بعدها قومي بإضافة نبات السعد الأصلي (من مصدر موثوق) إلى مقدار الفازلين المذاب، واخلطيهما جيداً.
- افردي الخليط الناتج على المناطق التي ينمو بها الشعر، ثم اتركيه على بشرتك حتى يجف تماماً.
- ثم ابدئي بنزع الشعر باستخدام الأشرطة اللاصقة في عكس اتجاه نمو الشعر.
- ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.
- كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، وستلاحظين اختفاء الشعر الزائد بشكل تدريجي مع مرور الوقت، إذ أن نبات السعد يساهم بشكل كبير في تأخير نمو الشعر وتثبيت نموه من أول استعمال.
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