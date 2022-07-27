تبييض وتفتيح فعال وسحري لجسم العروسة وإزالة البقع الداكنة والغامقة بالجسم كله

خلطات لتبييض الأماكن الداكنة بالجسم، تعد مشكلة الاسمرار من المشاكل الصعبة التي تواجه كل النساء وخاصة عند ظهور بعض العلامات الداكنة بالجسم وخاصة في المناطق الحساسة، حيث تشعر الأنثي بالكثير من الإحراج بسبب ظهور هذه العلامات ومظهرها الغير مستحب، وتبحث الكثير منهم على بعض الوصفات التي تساهم في حل هذه المشكلة حتى تصبح البشرة أكثر تفتيحا وأشراقا، وتعد هذه الوصفات من المكونات الطبيعية التي توجد في كل منزل و يسهل تحضيرها، فإليكم بعض الخلطات لتبييض الأماكن الداكنة بالجسم.

أولا: خلطة الليمون

يعد الليمون من المكونات الهائلة التي تساعد على تفتيح البشرة لأنه يحتوي على فيتامين سي المفيد للبشرة.

حيث نقوم بإحضار ليمون طازج وتقطيعه إلى نصفين ونقوم بعصر الليمون في وعاء صغير.

بعد ذلك نقوم بتدليك البشرة المراد تفتيحها بعصير الليمون لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بغسلها بالماء الدافئ.

تكرر هذه الخلطة يوميا لمدة شهرين حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

ثانياً: خلطة الكركم مع عصير البرتقال

يحتوى البرتقال على كمية عالية من فيتامين سي حيث يساعد على تفتيح البشرة، ويحتوي الكركم أيضا على مواد مضمونة تساهم في توحيد لون البشرة.

نقوم بإحضار وعاء صغير ونضع بها ملعقتين من عصير البرتقال الطازج وعليه القليل من بودرة الكركم ومزجهم جيدا.

نضع المزيج على البشرة الداكنة ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف المكان بالماء الدافئ.

يستخدم هذا الخليط بشكل يومي حتى اختفاء البقع الداكنة.

ثالثاً: خلطة ماء الورد مع خشب الصندل

تحتوي هذه الخلطة على فوائد كثيرة تساعد على التفتيح وتوحيد لون البشرة.

نقوم بمزج ملعقة من مسحوق خشب الصندل مع بعض القطرات من ماء الورد ويمزج الخليط حتى يصبح معجون.

يوزع الخليط على الأماكن الداكنة بالجسم بعد الخروج من الحمام ويتم الخليط لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف.

تكرر هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

رابعاً: جل الصبار